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Gündem Komünist Erk Acarer Sedat Pekerin ayakçısı oldu
Gündem

Komünist Erk Acarer Sedat Pekerin ayakçısı oldu

Kendi hesabından mesaj paylaşması kısıtlanan firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in mesajlarını Birgün'ün eski muhabiri, PKK yandaşı komünist Erk Acarer tarafından paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 20:50:00 - 2021-09-24 20:57:56
Komünist Erk Acarer Sedat Pekerin ayakçısı oldu

 Yeniakit.com.tr 

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in mesajlarını, Birgün'ün eski muhabiri PKK yandaşı komünist Erk Acarer paylaştı. Ülkücü geçinen firari mafya elebaşısının bir PKK yandaşı komunistle dayanışması, Peker'in ortak amaç için kimlerle dostluk kurabileceğini gözler önüne sererken, kendince sahip olduğunu iddia ettiği değerlerini de bir kenara bıraktığını gösterdi.

Peker, komunist Erk Acarer'in artık kendi işçisi olduğunu duyurdu

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sedat Peker, "Bulunduğum ülkede güvenlik risklerimin çok arttığı gerekçesiyle siyasi saldırı niteliği taşıyan tweet paylaşımı yapmamı da geçici bir süreliğine engellediler. Süleyman Demirel, Demokrasilerde çare tükenmez demişti. Ben de bu çağa uygun olarak teknolojilerde çare tükenmez diyorum." ifadelerini kullandı.

Peker, PKK yandaşı Acarer ile iş tuttuğunu da şöyle aktardı: "Biraz sonra Erk Acarer isimli gazetecinin Twitter hesabından 38 tweet paylaşılacak. Hepsini sırayla retweetleyeceğim. Başında söz namus dedik. En son duman yoluyla anlatacağım,gene anlatacağım. Paylaşımlar önemli."

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