Komünist Doçent’ten başörtüsüne hakaret

Üniversiteleri bilim yuvasına değil ideoloji çiftliğine dönüştürme gayesi güden militanlar, cephe kazandıkları eğitim kurumlarında din düşmanlığı yapmaktan geri durmuyor. Akademik zırha bürünen militanlar arasında yer alan akademisyen Seydi Çelik’in, derslerinin tamamını İslam’ın kutsallarına saldırarak geçirdiği; Kur’an-ı Kerim’e, başörtüsüne ve ezana dil uzatarak korkunç tahriklere kalkıştığı belirlendi.

Daha da azgınlaştı

Daha önce derslerinde Komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma geçirdiği halde hâlâ Kocaeli Üniversitesi’nde hocalığa devam ettirilen Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seydi Çelik iyice zıvanadan çıktı. Anayasa Hukuku hocası olmasına rağmen ders içeriğiyle hiçbir ilgili olmayan “Komünist Manifesto” isimli kitabı öğrencilere okuttuğu gerekçesiyle 2013’te YÖK tarafından soruşturma geçiren Seydi Çelik, iddiaları reddetmeyerek “Beni, bilimi, özgürlüğü anlamayan ortaçağ öğrencileri var ki, beni YÖK’e şikayet etmişler. Bilim adına, özgür üniversite adına utandım” demişti. Pişkin tavırlarıyla skandalın üzerini örten Seydi Çelik’in mevcut süreçte de bildiğini okumaya devam ettiği, not tehdidiyle öğrenciler üzerinde din karşıtı baskı oluşturduğu kaydedildi.

Kutsallara dil uzatıyor

Kocaeli Üniversitesi’nde Anayasa Hukuku derslerine giren akademisyen Seydi Çelik’in, talebelere karşı İslam’ın kutsallarını hedef alarak, “Size Kur’an’ın kimler tarafından yazıldığını söylesem sınıf karışır” sözlerini sarf ettiği bildirildi. İslam inanışına göre açıkça küfür içeren skandal ifadelerle geleceğin hukukçularını baskılayan Doç. Dr. Çelik’in, başörtüsünü de hedef aldığı bildirildi.

Çelik’in, dersinde öğrencilere hitaben, “Kadınlar niye başlarına örtü geçirir? Çıplak olunsa ne olur? Zaten Tanrı sizin çıplak halinizi bilmiyor mu?” şeklinde sapıkça ifadeler kullandığı saptandı.

Dersin muhtevası ile alakası bulunmayan konulara giren Çelik’in, Ezan-ı Muhammedi’ye de dil uzatarak, “Çan Hristiyanların ibadete çağrısıdır, ezan ise sadece çağrıdır, kutsal değildir. Türkçe okunmalıdır” sözlerini sarfettiği öğrenildi.

PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin kuruluşuna zemin hazırlayan doktrinlerin yer aldığı Komünist Manifesto kitabından örneklere, ders konuşmalarında yer vermeye devam eden sözde akademisyen Seydi Çelik’in, “Herkesin eşit olduğu komünist sistem en iyi yönetimdir” dediği kayıtlara geçti.

Sorularımızdan kaçtı

Anayasa Hukuku adına derste hiçbir bilgiye yer verilmediği gerekçesiyle serzenişte bulunan Hukuk Fakültesi öğrencilerinin, din karşıtı söylemlerin sahibi Seydi Çelik tarafından bezdirildiği ifade edildi. Hakkındaki iddia ve ithamları yöneltmek için görüşmek istediğimiz Doç.Dr. Seydi Çelik, telefonlarımıza çıkmadı. Kocaeli Üniversitesi akademisyeni Çelik, muhabirimizin sorularından kaçtı.