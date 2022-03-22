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Dünya Komünist Çin, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında
Dünya

Komünist Çin, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na davet edilen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve İslam dünyasının birlik içinde ortak tutumu ve sesi oluşturması gerektiğini söyledi. Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi dün İslamabad’da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın davetini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 16:31:00 - 2022-03-22 16:33:03
Komünist Çin, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında

YENİ AKİT  ANKARA

Wang Yi, Çin Dışişleri Bakanı olarak ilk kez İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı’na davet edildiğini ve bunun Çin ve İslam ülkelerinin işbirliğini daha da derinleştirme konusundaki güçlü arzusunu yansıttığını ifade etti. Bu kez toplantının temasının “Birlik, adalet ve kalkınmayı sağlamak için ortaklık” olarak belirlendiğini hatırlatan Wang Yi, bunun içindeki dört anahtar kelimenin Çin’in toplantıya katılımının amacı ve aynı zamanda Çin ile Müslüman dostları arasındaki fikir birliği olduğunu yineledi.

“İslam dünyasıyla ortak tarihi misyonlara sahibiz”

Wang Yi, “ortaklık” için geldiklerini ve İslam dünyasıyla derin tarihsel köklere, benzer değer anlayışlarına ve ortak tarihi misyonlara sahip olduklarını ve iki büyük medeniyetin aynı gemide ilerlediğini belirtti. Wang, “birlik” için geldiklerini ve Çin ile İslam dünyasının işbirliğinin Güney-Güney işbirliğinin önemli bir parçası olduğunu ve salgına karşı iki tarafın daha sıkı bir şekilde birleşmesi, ortak tutumu ve sesi oluşturması gerektiğini vurguladı.

Wang Yi, “adalet” için geldiklerine ve mevcut durumda uluslararası sistem ve uluslararası ilişkilerin temel normlarının ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunduğuna işaret etti. Wang Yi, gerçek çok taraflılığı ve tüm ülkelerin bağımsızlığını ve ulusal onurunu korumak için İslam dünyasının arkadaşlarıyla birlikte Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi ve amaçlarını ve uluslararası ilişkileri ve adaleti korumaya devam edeceklerini ifade etti.

Wang Yi, “kalkınma” için geldiklerini ve yüksek kalitede Kuşak ve Yol inisiyatifini ortaklaşa inşa etmeye, kendilerinin gelişimlerinin ve dünya ekonomisinin yeniden canlandırılmasına ve büyümesine katkılarda bulunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

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