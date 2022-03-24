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Yerel Komşusunu mahalle meydanında öldürdü
Yerel

Komşusunu mahalle meydanında öldürdü

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde Osman A., hayvan otlatma meselesinden husumetli olduğu komşusu Hasan Aksüt’ü (60) mahalle meydanında tabancayla vurarak öldürdü. Jandarma, kaçan Osman A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 00:20:00 -
Komşusunu mahalle meydanında öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Karamürsel'in Kızderbent Mahallesi’nde meydana geldi. Osman A., mahalle meydanında, komşusu Hasan Aksüt ile karşılaştı. Hayvan otlatma nedeniyle aralarında husumet bulunan Osman A. ile Hasan Aksüt, tartışmaya başladı. Osman A., tabancasını ateşleyerek Aksüt'ü vurdu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Hasan Aksüt’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Aksüt’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Jandarma ise kaçan Osman A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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