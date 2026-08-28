Komşuda yeni süreç: Suriye'de Kürtçe eğitim kararı

Suriye Eğitim Bakanlığı, Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde Kürtçenin devlet ve özel okulların müfredatına dahil edilmesi için yeni düzenlemeyi açıkladı. Buna göre Kürtçe dersleri tüm eğitim kademelerinde haftada üç saat okutulacak ve ders notları öğrencilerin yıl sonu başarı puanına dahil edilecek.

Suriye Eğitim Bakanlığı, Kürtlerin nüfusun kayda değer bir bölümünü oluşturduğu bölgelerde Kürtçe eğitime ilişkin yeni uygulama esaslarını açıkladı.

Bakanlık tarafından yayınlanan kararla, söz konusu bölgelerde devlet ve özel okullarda Kürtçe eğitimin uygulanmasına yönelik düzenlemeler getirildi.

Yeni düzenlemeye göre Kürtçe, eğitim kademelerinde onaylı müfredatın bir parçası olarak okutulacak. Kürtçe derslerinin haftada üç saat yapılması ve bu derslerden alınan notların öğrencilerin yıl sonu toplam puanlarına dahil edilmesi öngörülüyor.

Düzenlemeyle birlikte Kürtçe eğitimin yalnızca belirli yaş gruplarıyla sınırlı kalmaması, farklı eğitim kademelerinde uygulanması hedefleniyor.

Öğretmenler için yeterlilik şartı

Suriye Eğitim Bakanlığı, Kürtçe derslerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için öğretmen kadrosuna ilişkin de yeni esaslar belirledi.

Buna göre Kürtçe öğretmenlerinin gerekli akademik yeterliliğe sahip olması ve eğitim faaliyetlerinde görev alabilmeleri için belirlenen yeterlilik süreçlerinden geçmeleri öngörülüyor.

Bakanlık ayrıca Kürtçe eğitim verecek öğretmen kadrolarının oluşturulmasına yönelik hazırlık yapılacağını belirtiyor.

Kararda, eğitim politikalarının uygulanmasında kültürel çeşitliliğin dikkate alınması ve farklı toplumsal kesimlerin eğitim alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Kürtçe eğitime ilişkin önceki kararın devamı

Suriye'de Kürtçe meselesi, Şam yönetimi ile ülkenin kuzeydoğusundaki SDG yapılanmaları arasındaki müzakerelerin önemli başlıklarından biri olmuştu.

Ahmed Şara'nın daha önce yayınladığı düzenlemeyle Kürtçe, ulusal dil olarak kabul edilmiş ve Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde okullarda öğretilmesinin önü açılmıştı.

Son düzenleme ise Kürtçe eğitimin okullarda nasıl uygulanacağına ilişkin daha ayrıntılı bir çerçeve ortaya koyuyor.

Karar, aynı zamanda Şam yönetiminin ülkenin farklı etnik ve kültürel unsurlarına ilişkin eğitim politikalarını yeniden şekillendirme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Mepa News