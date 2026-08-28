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Gençler dikkat! Üniversite kayıtları bugün bitiyor

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Gençler dikkat! Üniversite kayıtları bugün bitiyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarına göre bir bölüme yerleşen öğrencilerin üniversitelere kayıt işlemleri bugün sona eriyor.

#1
Foto - Gençler dikkat! Üniversite kayıtları bugün bitiyor

YKS sonuçlarına göre bir bölüme yerleşen öğrencilerin üniversitelere kayıt işlemleri bugün tamamlanacak.

#2
Foto - Gençler dikkat! Üniversite kayıtları bugün bitiyor

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek.

#3
Foto - Gençler dikkat! Üniversite kayıtları bugün bitiyor

Kayıt başvurusu yapmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar, kazandıkları programa kayıt yaptırma haklarını kaybedecek.

#4
Foto - Gençler dikkat! Üniversite kayıtları bugün bitiyor

Bu yıl 730 bin 854 adayın bir programa yerleştiği YKS sürecinde, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek ve ek yerleştirme süreci için takvim işleyecek.

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