Gençler dikkat! Üniversite kayıtları bugün bitiyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarına göre bir bölüme yerleşen öğrencilerin üniversitelere kayıt işlemleri bugün sona eriyor.
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarına göre bir bölüme yerleşen öğrencilerin üniversitelere kayıt işlemleri bugün sona eriyor.
YKS sonuçlarına göre bir bölüme yerleşen öğrencilerin üniversitelere kayıt işlemleri bugün tamamlanacak.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek.
Kayıt başvurusu yapmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar, kazandıkları programa kayıt yaptırma haklarını kaybedecek.
Bu yıl 730 bin 854 adayın bir programa yerleştiği YKS sürecinde, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek ve ek yerleştirme süreci için takvim işleyecek.
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