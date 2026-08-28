Çaykopit denemesi meyve verdi: Milyonlarca doları Türkiye’de tutacak sistem
Rize’de çay atık liflerinden üretilen yerli “çaykopit”, topraksız tarımda ithal kokopite alternatif oldu. ÇAYKUR Çay Araştırma Enstitüsü ile akademisyenlerin iş birliğinde geliştirilen ürünle kurulan serada domates ve süs bitkilerinin ilk hasadı yapılırken, hedef ithalata harcanan dövizin ülkede kalması. ÇAYKUR Genel Müdürü ÇAYKUR Çay Araştırma Enstitüsü, "Yurt dışına giden o dövizleri Türkiye içinde tutmak gibi bir niyetle yola çıktık. Niyetimiz iyiydi, halisti; nihayetinde de çok güzel sonuçlar aldık” dedi.