Çaykopit denemesi meyve verdi: Milyonlarca doları Türkiye’de tutacak sistem

GÜZEL SONUÇLAR ALDIK: Serada yapılan çalışmalarda güzel sonuçlar alındığını kaydeden Alim, "Bu atıkları ben önce bahçeye serdim. Bahçeye serdikten sonra üzerine bazı bitkiler ekmek istedim; ekilen tohumlardan çok güzel sonuçlar ve sağlıklı taze ürünler aldık. Bu şekilde yola çıktık. Daha sonra da farklı bir yerde, bir serada gördüğümüz altlıkları görünce, 'İşte bu kadar dolar karşılığı bunlar alınıyor' gibi söylemler oldu. Onun üzerine çalışmalarımızı hızlandırdık. Yurt dışına giden o dövizleri Türkiye içinde tutmak gibi bir niyetle yola çıktık. Niyetimiz iyiydi, halisti; nihayetinde ise güzel sonuçlar aldık. ‘Çaykopit’le üzerine her ne ekerseniz ekin; yani sadece domates falan değil; biber de olabiliyor, salatalık da olabiliyor, kabak da olabiliyor, farklı çiçekler de olabiliyor. Her türlü şey ilave edilebiliyor" ifadelerini kullandı.