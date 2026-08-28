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Spor TFF duyurdu! Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya ceza
Spor

TFF duyurdu! Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya ceza

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TFF duyurdu! Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Adalı, Alanyaspor maçı sonrası mhk’ya eleştirilerde bulunmuştu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Serdal Adalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladı.

PFDK, siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hakan Daltaban'ı ise kulübün resmi sosyal medya hesabında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 20 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezasına çarptırdı.

Disiplin kurulu, ayrıca çeşitli ihlallerden dolayı Beşiktaş'a 3 milyon 500 bin, Erzurumspor FK ile Kocaelispor'a 430'ar bin, Amed Sportif Faaliyetler'e 280 bin ve Galatasaray'a 75 bin lira para cezası verdi.

PFDK, Eyüpspor maçında direkt kırmızı kart gören Gaziantep FK futbolcusu Juninho Bacuna'yı 2 maçla cezalandırdı.

1. LİG CEZALARI

Disiplin kurulu, Trendyol 1. Lig'den 14 ekibe çeşitli ihlallerinden dolayı para cezası uyguladı.

PFDK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 265 bin lira, Antalyaspor, Batman Petrolspor, Boluspor, Metro Holding Kayserispor, Muğlaspor, Orfa Yapı Pendikspor, SMS Grup Sarıyer, Turka Esenler Erokspor, Vanspor FK, Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa FK ve Mardin 1969'a da 125'er bin lira para cezası verdi.

Kurul, Fatih Karagümrük maçı sonrasındaki basın toplantısında futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'e 1 maç men ve 170 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, SMS Grup Sarıyer maçında rakip takım sporcusuna yaptığı ciddi faul nedeniyle de Batman Petrolspor futbolcusu Mamadou Cissokho'yu 2 maçla cezalandırdı.

HAKEM MUSTAFA BİLGİN DELİBAŞ'A CEZA

PFDK, bahis sebebiyle hakem Mustafa Bilgin Delibaş'a ceza verdi.

Hakem Delibaş, bahis eyleminden dolayı kurul tarafından 8 ay hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı.

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