28 Ağustos 2019: Şule Yüksel Şenler’in vefatı (Yazar, Mütefekkir)

Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938’de Kayseri’de dünyaya geldi. Şenler aslen Kıbrıslı bir ailenin kızıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini oluşturmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965’te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu’yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Ondan etkilenen genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü “şulebaşı” olarak anılmaya başlandı. Cevdet Sunay’a yazdığı bir mektup yüzünden cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı, sekiz ay cezaevinde kaldı.







Hür Söz, Yeni İstiklal, Bâbıâli, Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71’de köşe yazarıydı. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971’de hapis yattı. 1980’den sonra Zaman ve Millî Gazete’de yazdı.







Huzur Sokağı adlı romanı filme alındı. Yücel Çakmaklı’nın yönettiği Birleşen Yollar adlı filmin başrollerinde İzzet Günay ve Türkân Şoray oynadı.







Huzur Sokağı adlı romanı daha sonra aynı adla dizi olmuş ve ATV’de yayınlanmıştır. Ancak Şule Yüksel Şenler Zaman gazetesi röportaj yazarı Tuğba Kaplan’a dizinin çekiminden ilk etapta haberinin olmadığını, kendisinin de herkes gibi televizyondaki fragmanlardan öğrendiğini söylemiştir. Bu sebeple de hayli kırıldığını ve endişelendiğini belirtmiştir.







28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul’da 81 yaşında vefat eden Şule Yüksel Şenler’in mezarı, Eyüp Sultan’da, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresindedir.





Eserleri:



Gençliğin Iztırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam’da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam İçin

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki