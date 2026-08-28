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Dünya Haydut devletten yeni açıklama! İran anlaşma için yalvarıyor
Dünya

Haydut devletten yeni açıklama! İran anlaşma için yalvarıyor

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Haydut devletten yeni açıklama! İran anlaşma için yalvarıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın kendisiyle anlaşma yapmak istediğini ileri sürerek Tahran yönetimini hedef aldı. Trump, İran’ı “çökmekte olan bir ülke” şeklinde nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İran’a ilişkin art arda açıklamalarda bulundu.

Fox News muhabiri Jonathan Hunt’ın İran konusunda hatalı haber yaptığını savunan Trump, İran ile görüşmek isteyen tarafın kendisi olmadığını belirtti.

“ANLAŞMA İÇİN YALVARIYORLAR”

Trump, İran yönetiminin anlaşmaya varabilmek için kendisine “yalvardığını” iddia etti. ABD Başkanı, bu açıklamasının ardından yaptığı başka bir paylaşımda ise “İran çökmekte olan bir ülkedir.” ifadesini kullandı.

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