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Dünya Komşuda sokaklar yine karıştı!
Dünya

Komşuda sokaklar yine karıştı!

Yeniakit Publisher
2024-02-28 18:52:00 - 2024-02-28 18:55:14
Komşuda sokaklar yine karıştı!

Yunanistan’da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yıl dönümü sebebiyle sokağa çıkan grup, polisle çatıştı.

Tren kazasının yıldönümünde toplu ulaşım çalışanları greve çıktı. Öte yandan binlerce göstericide sokakta Yunanistan hükümetini protesto etti. 

Yunanistan’da geçtiğimiz yıl yaşanan tren kazasının yıl dönümünde sendikaların çağrısı üzerine 24 saatlik grev başladı. Grev nedeniyle tren ve feribot seferleri kesintiye uğrarken, başkent Atina’da binlerce kişi gösteri düzenledi. Gösteriye öğrenci birlikleri, işçi sendikaları ile çeşitli siyasi parti ve örgüt temsilcilerinden oluşan yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

Tren kazası bir anda ekonomik kriz protestosuna döndü. Eylemciler polise molotof kokteyli ve taşla saldırdı. Yunan polisinin karşılığı sert oldu.

Yüzü maskeli maskeli gruba göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericiler çöp konteynerlerini ateşe verirken, 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
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