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Yerel Komşuda salgın alarmı
Yerel

Komşuda salgın alarmı

Irak'ta son aylarda artan hemorajik ateş virüsü nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 03:56:00 -
Komşuda salgın alarmı

Irak’ta hemorajik ateş virüsü nedeniyle can kayıpları yaşanırken, ülkede salgın endişesi büyüyor.

18 kişi hastaneye kaldırıldı

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf El-Bedir, ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, kanamalı olarak bilinen hemorajik ateş virüsü vakalarının korkunç şekilde arttığını söyledi.

“Can kayıpları artacak”

El-Bedir, ülke genelinde vaka sayısının da 90'a yükseldiğini duyurarak, hastaların hızlıca tedavi edilmemeleri durumunda can kaybının daha da artacağını bildirdi.

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