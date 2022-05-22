Komşuda salgın alarmı
Irak'ta son aylarda artan hemorajik ateş virüsü nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirdi.
Irak’ta hemorajik ateş virüsü nedeniyle can kayıpları yaşanırken, ülkede salgın endişesi büyüyor.
18 kişi hastaneye kaldırıldı
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf El-Bedir, ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, kanamalı olarak bilinen hemorajik ateş virüsü vakalarının korkunç şekilde arttığını söyledi.
“Can kayıpları artacak”
El-Bedir, ülke genelinde vaka sayısının da 90'a yükseldiğini duyurarak, hastaların hızlıca tedavi edilmemeleri durumunda can kaybının daha da artacağını bildirdi.