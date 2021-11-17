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Yerel Komşu kavgasında kan aktı
Yerel

Komşu kavgasında kan aktı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde husumetli iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 03:23:00 -
Komşu kavgasında kan aktı

Alınan bilgiye göre, Boztepe Mahallesi Altan Caddesi'nde N.S, aralarında husumet bulunan komşuları M.U. ve oğlu Ö.U'nun evinin önünde gitti. İki taraf arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.U. ve oğlu Ö.U. tabanca ile N.S. ise tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan baba-oğul ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, N.S. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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