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Yerel Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
Yerel

Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep’te aralarında husumet bulunan komşu iki ailenin silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 01:48:00 -
Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında ateşlenen kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 31 yaşındaki Halil Göy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güvenlik önlemi alındı

Yaşanan silahlı kavga sonrası gerginliğin hakim olduğu olay yerinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili 2 şahsın gözaltına alındığı öğrenilirken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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