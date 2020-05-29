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Aktüel

Komşu hırsızlık şüphelisi çaldığı altınları çalamadan yakalandı

Konya’da aynı sokakta oturduğu komşusunun 15 bin liralık altının çalan hırsızlık şüphelisi, çaldığı altınları satamadan yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:50:58 -
Komşu hırsızlık şüphelisi çaldığı altınları çalamadan yakalandı

Konya’da aynı sokakta oturduğu komşusunun 15 bin liralık altının çalan hırsızlık şüphelisi, çaldığı altınları satamadan yakalandı.


Olay, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D.D. (25) isimli hırsızlık şüphelisi, aynı sokakta oturduğu komşusunun evine hırsızlık amacıyla girdi. Durumu fark eden ev sahipleri polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde yapılan incelemede hırsızlık şüphelisinin 15 bin lira değerinde altın ve bir miktar para çaldığı belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda hırsızlık şüphelisi, kısa sürede çaldığı altınları satamadan paralarla birlikte yıkık bir evde gizlenirken yakalandı. Şüpheli D.D.’nin ailesinin tavuklarını ve tüfeğini satarak uyuşturucu madde aldığı ve 5 suç kaydının olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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