Komşu Bulgaristan'da halk ayaklandı!

Bulgaristan’da hükümetin vergiler ve sosyal güvenlik prim ödemelerinin artırılması gibi tedbirler öngören bütçe planları aleyhinde geçtiğimiz hafta başlayan büyük çaplı hükümet karşıtı protestolar ülke geneline yayıldı. Dün akşam başkent Sofya ve ülke genelinde 25’ten fazla şehirde büyük çaplı hükümet karşıtı protestolar düzenlendi. Protestocular, Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki hükümetin istifasını ve 2026 yılı bütçesinde devlet fonlarının adil dağıtılmasını talep etti. Bazı göstericiler polisle çatıştı, çöp konteynerlerini ateşe verdi.

"İstifa" ve "Mafya" sloganları atıldı

Sofya’da parlamento, hükümet ve cumhurbaşkanlığı binalarının da bulunduğu ana meydanda toplanan göstericiler, "İstifa" ve "Mafya" sloganları atarak Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi liderliğindeki koalisyon hükümetini istifaya çağırdı. Hükümetin GERB lideri eski Başbakan Boyko Borisov ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) lideri Delyan Peevski’nin kontrolünde olduğunu savunan göstericiler, bu iki ismin de iktidardan uzaklaştırılmasını talep etti.

Organizatörler "50 bin", medya "100 bin" dedi

Organizatörler, Başkent Sofya’da öğrencilerin de destek verdiği gösterinin önceki hafta yapılan protestodan daha kalabalık olduğu ve gösteriye 50 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı. Bulgar medyasında dron görüntüleri temel alınarak yapılan tahminlerde ise katılımın 100 bini aştığı bilgisine yer verildi.

30 kişi gözaltına alındı

Gösteriler sırasında kayda değer bir şiddet olayı yaşanmazken, polis üzerlerinde bıçak, biber gazı ve işaret fişeği bulundurdukları gerekçesiyle 30 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

"Protestolar, fiilen hükümete yönelik bir güvensizlik oylaması"

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev sosyal medyada yayımladığı açıklamada, dün akşam gerçekleştirilen protestoların fiilen hükümete yönelik bir güvensizlik oylaması olduğunu belirtti. Radev, siyasetçileri parlamentoda bugün yapılması planlanan güvensizlik oylaması sırasında halkın sesine kulak vermeye davet etti.

Bulgaristan’da halk, 2021 yılı nisan ayında yapılan parlamento seçimlerinin ardından başlayan siyasi krizler nedeniyle 2021’de üç defa, 2022 ve 2023 yıllarında birer defa, 2024 yılında ise iki defa genel seçimler için sandığa gitmek zorunda kalmıştı. Uzun süren koalisyon pazarlıkları ve parlamentoda güçlü bir konum elde edemeyen koalisyon hükümetlerinin etkisiyle siyasi partilere duyulan güvensizlik artmış ve ülkede birbiri ardına gerçekleştirilen seçimlere katılım da yüksek oranda azalma eğilimine göstermişti.