Komisyon raporu kabul edildi! Devletin aklı milletin vicdanı

Terörsüz Türkiye hedefi için TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, hatırlanan ortak rapor için toplandı. Komisyon’da oy çokluğuyla kabul edilen rapor, TBMM Genel Kurulu’na sevk edilerek yasal düzenleme aşamasına geçilecek. Rapora ilişkin konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ortak iradeye şöyle özetledi: “Rapor, af mahiyetinde algı üretecek başlıklardan uzak duran, hukuk düzeninin belirlilik ilkesini merkeze alan ve kamu vicdanının hassasiyetini gözeten yaklaşımın ana hatlarını ortaya koyarken, devlet aklı ile millet vicdanını koruyan demokratik iradenin aynı bütünlük içinde harekete geçtiğinde, toplumsal barışın kalıcı zeminini kurduğuna işaret etmektedir. Terörsüz Türkiye hedefi, daha geniş bir ufukla terörsüz bir bölge tasavvuruna açılmakta; iç huzuru pekiştiren her adım, bölgesel ve küresel adalet arayışında Türkiye’nin gücünü artırmaktadır.”

KARDEŞLİK VE BARIŞ KAZANACAK

Sürecin geldiği noktayı Akit’e değerlendiren AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de, şunları söyledi: “Kırk yılı aşkın süredir devam eden PKK terörü binlerce askerimizin, polisimizin ve vatandaşımızın şehit olmasına, 2 trilyon dolar zarara neden oldu. Böyle bir beladan Türkiye kurtuluyor. Terörsüz Türkiye ile birlikte bu bölgelerde yatırımlar ve refah seviyesi artacaktır. Terörün bitmesi sadece ülkemizde değil, Suriye’de, Irak ve İran’da barış ve huzur iklimini hakim kılacaktır. Kardeşlik ve barış kazanır diye ümit ediyorum. Zaten Türkler ve Kürtler kardeştir. Kader birliği yapmıştır. Aralarında sorun yok. Emperyalistlerin kışkırtmasıyla terör yaşanmıştı. Artık analar ağlamasın.”

ŞEHİT AİLELERİNDEN DESTEK

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Zeki Dilmen de, şunları kaydetti: “Türkiye’de artık terörün tamamen bitmesi gerekiyor. 40 yıldır terör yüzünden binlerce şehit verdik. Binlerce vatan evladımız gazi oldu. Analar dul, evlatlar yetim kaldı. Bizler, ülkemizde artık bu tür acıların yaşanmaması için, ülkemizin barış ve huzur ortamında daha güzel günlere yürümesi için terörsüz Türkiye sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Süreci baltalamak isteyenler, Öcalan’ın ve teröristlerin affedileceğini söylüyor. Fakat ben buna inanmıyorum. Biz artık şunu söylüyoruz: Artık analar ağlamasın. Eşler dul kalmasın, evlatlar yetim kalmasın.”

ARTIK ANALAR AĞLAMAYACAK

Diyarbakır Annesi Ayşegül Biçer ise, şunları dile getirdi: “7 yıldır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde mücadele ederken, ‘Edi bese, analar ağlamasın’ dedik. Hangi toplumdan olursa olsun artık analar ağlamasın, anaların gözyaşı dinsin istiyoruz. Tüm Türkiye’de herkesin barış ve huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Devletimizin terörsüz Türkiye sürecinde attığı her adımın arkasında olduğumuzu, devletimize saygımızın ve güvenimizin sonsuz olduğunu belirtiyoruz. Bu süreci başlatan tarihi adımı atan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli’yi çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerini değil, tüm bedenlerini taşın altına koydular. Tabii ki minnet duyduğumuz şehit ailelerimizi de unutmamamız lazım. Hepimiz kendi vatanımızda, toprağımızda huzur ve barış içinde yaşamak istiyoruz.”

DEM PARTİ RAPORA ŞERH KOYDU

Öte yandan, Terörsüz Türkiye sürecine desteklerinin süreceğini vurgulayan DEM Parti ise Kürtçe’nin ana dil olarak kabul edilmesi ve demokratikleşme, PKK’ya “terör örgütü” denilmemesi, Abdullah Öcalan’a yaklaşım gibi konularda ortak rapora şerh koydu. DEM’in şerhinde, şunları kaydetti: “Coğrafyamızda Türkler, Kürtler ve Araplarla birlikte birçok farklı etnisitelerin ve inanç gruplarının yaşadığını, halkların ve inançların arasındaki ilişkinin demokratik temelde kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Abdullah Öcalan’a yaklaşım da kritik önemdedir. Son bir yılı aşkın süredir İmralı adasının elverişsiz koşullarında ilmek ilmek barışı örmeye çalışmaktadır. Öcalan’ın ve mücadelesinin taslak raporda ısrarla ‘terör’, ‘terör örgütü’ gibi kavramlarla birlikte tanımlanmasını, sürecin hukuku ve gereklilikleri noktasında doğru bulmamaktayız.”