Komedi filmlerini aratmayan olay! "Yardımsever" esnaf, hırsıza televizyon çalarken böyle yardım etti
İstanbul Beyoğlu’nda komedi filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Bir binaya giren hırsız çaldığı televizyonu çarşafa sararak dışarı çıkardı. Komşu esnafı televizyonu taşırken zorlanan hırsıza yardıma koştu.
İstanbul Beyoğlu’nda bir hırsız, binaya girerek çaldığı televizyonu çarşafa sararak apartman dışına indirdi. Çarşafa sarılı televizyonu taşımakta zorlanan hırsızın ise imdadına komşu esnafı yetişti. Dükkandan çıkarak hırsızın çaresiz hâlini gören iki esnaf, hırsızla beraber televizyonun bir ucundan tutarak adeta çalmasına yardım etti. Komedi filmini aratmayan görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
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