Kombu çayı mayası (Mantarı) nasıl yapılır? Vücuttaki toksinleri iptal etmeye, yok etmeye yarıyor! Faydaları

Kombu mantarı faydaları: Kombucha'nın faydaları nelerdir?

*İçerisindeki probiyotikler sayesinde bağırsakları düzenler ve vücuttaki toksinleri atmak için yardımcı olur.

*Bağırsak sağlığını ve aynı zamanda sindirim sistemini düzenler.

*İçerisindeki polifenoller nedeniyle çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Kombu Çayı Mayası ( Mantarı) Nasıl Yapılır ? İçin malzemeler

2 litrelik cam şişe

7 su bardağı su

4 tane siyah poşet çay

Yarım su bardağı şeker

1 su bardağı kambu çayı ( ben hazır marketten aldım. Sade kambu çayı. Sade olması önemli tatlandırıcı katılanları tercih etmeyin)

Kombu Çayı Mayası ( Mantarı) Nasıl Yapılır ? Nasıl Yapılır?

3. 5 su bardağı suyu kaynatıyoruz. Yarısını bir cam kaba alıp, şekeri ekleyip, karıştırarak eritiyoruz. Poşet çaylarımıza ekleyip demlemeye bırakıyoruz 5 dakika. Demlenen 3. 5 su bardağı suyumuzu cam kavozumuza alıp sonra kalan oda sıcaklığında ki 3. 5 su bardağı suyumuzu ve 1 su bardağı hazır kambu çayımızı ekliyoruz. Tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Kavanozun ağzını tülbent veya ince bir örtü ile kapatıyoruz. Kahve filtresi kullanıldı. Oda sıcaklığında karanlık bir yerde muhafaza edeceğiz. İlk 3-5 gün hiç bir şey olmayacak. Sonra ki günler baloncuklar oluşmaya baslayacak.

10. güne doğru giderken oluşan baloncuklar bir araya gelip katman oluşturacaklar ve bu zamanla giderek kalınlaşacak ki bu bizim mayamız oluşmaya başladı demektir. Kalınlık ortalama yarım santimi geçince mayamız kambu çayı yapmak için hazır demektir. Rengi kremsi ve yapışı jelimsi kaynan bir kıvamı olacaktır. Toplam süreç ortama göre değişkenlik gösterebilir. Ortalama 10-20 gün içerisin de oluşur.

Hadi içtiniz diyelim, ne işe yarar dersiniz: Kombu çayının faydaları

-Kombu çayı, yağ yakımını hızlandırarak fazla kilolardan daha hızlı kurtulmaya destek oluyor.

-Vücudun çeşitli yerlerinde oluşan iltihaplanmalara karşı vücudu destekliyor, iltihaplı bölgelerin daha hızlı iyileşmesine yardım ediyor.

-Zararlı maddelerin vücuttan daha hızlı bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlıyor.

-Kan dolaşımını düzenleyerek tansiyon sorunu yaşayanlara destek oluyor, özellikle yüksek tansiyonu dengelemede etkisi oluyor. Bu sayede vücudu kalp ve damar hastalılarına yakalanma riskinden koruyor, var olan hastalıkların olumsuz etkilerini azaltıyor.

-Sinir sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

-Kandaki şeker oranının da normal seviyelerde seyretmesini sağlıyor.

-Alerjilere karşı da vücudun yanında yer alan kombu çayı, alerjik reaksiyonların daha hafif atlatılmasına ön ayak oluyor.

-Kanserli hücrelerin yayılmasını ve büyümesini de yavaşlattığı biliniyor.

-Yorgunluk ve bitkinlik gibi gündelik sorunların da üstesinden gelmeye yardımcı olan kombu çayı, vücuda enerji veriyor.

-Kan dolaşımını düzenlediği ve sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağladığı için baş ağrılarının da hızla geçmesini sağlıyor.

-Saç sağlığına da iyi geldiği bilinen kombu çayı, saçların hızlıca uzamasına olanak sağlıyor, daha güçlü köklere sahip saçlara kavuşturuyor.

-Harici olarak kullanıldığında, yani içmek yerine cilde sürüldüğünde cildin yaşlanmasını yavaşlatıyor, cildi nemlendiriyor ve kırışık karşıtı bir etki gösteriyorKombu çayının faydaları

Kombu mantarı bakteri ve mayalardan oluşur

Çay ve şeker kullanılarak hazırlanan sıvının içerisinde üretilir. Üretimi sırasında yeşil veya siyah çay kullanılabilir. Mantar çayın bütününe yayılır ve daha sonra kalın bir tabaka oluşturur.

Kombu çayı ne zaman içilmeli?

Kombu çayı nasıl içilmelidir? Oldukça özenli bir şekilde demlenmesi gereken kombu çayı doğru tüketilmelidir. Buna göre her sabah aç karnına bir bardak kombu çayı içilmelidir. Bu çay genellikle kahvaltıdan yarım saat önce içilmelidir.

Kombu çayı tehlikesi olabilir kullanırken dikkat: Kombu çayı yasaklı listede olan çaylardan biridir. Bakteri ve mantarlardan hazırlanan bu çay, hassas gebelerde enfeksiyona neden olabilir. Bu nedenle tüketmekten kaçınmalısınız. Sık sık idrara çıkaracağı ve ishali tetikleyeceği için bebeğe de anneye de zarar verebilir. Alerji ve diğer olası olumsuzluklara karşı uzmanına danışmayı unutmayınız.