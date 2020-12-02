Kombine taşımacılık ekonomiye değer kattı

Kombine taşımacılığın ülke ekonomisine değer kattığı; daha uygun fiyatlı ve güvenli olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

3 mod da kullanılıyor

“Ülkemizde demir yolu kombine taşımacılığı; tren-deniz, deniz-tren, kara yolu-tren modlarından yararlanılarak yapılmaktadır. Hatta zaman zaman her üç mod kullanılmaktadır. Kombine taşımacılık çerçevesinde 2019’da Mersin, İzmir, Aliağa (Biçerova), İskenderun, Payas, Sarıseki, Bandırma ve Derince’ye demir yoluyla gelen ihraç yükleri deniz yoluyla ihraç edilmektedir.” İthalat yoluyla limanlara getirilen yüklerin ‘liman-demir yolu-liman-kara yoludemir yolu’ kombinasyonlarıyla taşındığına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yüzde 34'lük hacim

“2019’da bu kapsamda kömür, demir cevheri, plastik hammaddesi, kimyasal ürün, elektronik eşya, çelik taşınmıştır. Asyaport Limanı’na gelen yükler kara yolu ve demir yolu bağlantısıyla Ömerli ve Tekirdağ istasyonları üzerinden taşınmaktadır. Bu istasyonlardan Avrupa’ya ilk etapta yılda yaklaşık 40 bin TEU ve 25 bin tır kasası taşınabilecektir. Demir yolu modu kullanılarak yapılan toplam kombine taşımacılık toplam taşımamızın (29.3 milyon ton) yüzde 34’ünü oluşturmaktadır.”