  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kombi yüzünden yangın çıktı
Yerel

Kombi yüzünden yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-06 14:59:00 -
Kombi yüzünden yangın çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir evin balkonundaki kombide çıkan yangın korkuya sebep oldu.

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Sinem Sokak’taki 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkondaki kombide bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden komşular yangına müdahale ederken bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Yangın, komşular tarafından söndürülürken bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirildi. Olay sebebiyle vatandaşlar ise sokağa döküldü.

Yangında yaralanan ya da dumanda etkilenen olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gayrettepe'deki yangın faciasının bilirkişi raporu dehşete düşürdü
Gayrettepe'deki yangın faciasının bilirkişi raporu dehşete düşürdü

Gündem

Gayrettepe'deki yangın faciasının bilirkişi raporu dehşete düşürdü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan'dan 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili son dakika açıklaması!
Erdoğan'dan 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili son dakika açıklaması!

Gündem

Erdoğan'dan 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili son dakika açıklaması!

Validen orman yangını uyarısı
Validen orman yangını uyarısı

Yerel

Validen orman yangını uyarısı

Dumanlar gökyüzünü kapladı! Burdur'da fabrika yangını
Dumanlar gökyüzünü kapladı! Burdur'da fabrika yangını

Yerel

Dumanlar gökyüzünü kapladı! Burdur'da fabrika yangını

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23