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Gündem Komandolar PKK’ya nefes aldırmıyor! 4 terörist daha öldürüldü
Gündem

Komandolar PKK’ya nefes aldırmıyor! 4 terörist daha öldürüldü

Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışında terör örgütü PKK/YPG tehlikesine karşı mücadelesini sürdürüyor. Kahraman Türk askeri Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 10:34:00 - 2021-12-06 10:39:46
Komandolar PKK’ya nefes aldırmıyor! 4 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

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Yorumlar

Muhammed

Savunma bakanlığı kahraman komandolarımiz diyor ama Türk ordusunun bel kemiği olan mensubu olarak gurur duyduğum uzman çavuşlara hakkını vermiyor. kaldı ki kendisiyle birlikte görev yaptığım Hulusi Akar savunma bakanı olmasına rağmen. Bir görevde kendisine sormuştum uzman çavuşlara hak niye verilmiyor diye, oda bana komutanlarımız verir merak etme diyordu. Bari sen var Hulusi paşa sen niye vermiyorsun. Yüzde 50 işitme engelli olmama rağmen, başımda şarapnel parçaları, kanımda metal zehirlenmesi olmasına rağmen psikolojik travmam olmasına rağmen niye Gazi değilim Hulusi Akar niye değilim Tayyip Erdoğan Allah belanızı versin inşallah.
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