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Kolunda his kaybı yaşayan gencin beyninde 8 santimlik tümör çıktı

Denizli’de, kolunda aniden his kaybı yaşayan 24 yaşındaki bir genç gittiği Özel Tekden Hastanesi’nde hayatını şokunu yaşadı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:25
Kolunda his kaybı yaşayan gencin beyninde 8 santimlik tümör çıktı

Denizli’de, kolunda aniden his kaybı yaşayan 24 yaşındaki bir genç gittiği Özel Tekden Hastanesi’nde hayatını şokunu yaşadı. Genç adamın beyninde tümör olduğunu saptayan doktorlar gerçekleştirdikleri başarılı ameliyat ile genci sağlığına kavuşturdu.


Denizlide yaşayan ve Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakultesi’nden yeni mezun olan 24 yaşındaki Ahmet Gediz, geçtiğimiz günlerde sol kolunda his kaybı yaşadı. Gediz, ardından bu şikayet ile Özel Tekden Hastanesi’ne gitti. Burada çekilen MR’ında, hastanın beyninde tümör benzeri bir kitle olduğu tespit edildi. Hastanenin Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi bölümünde Gediz ameliyat edildi.


Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Bayram Çırak, yaptığı açıklamada beyinde tümör ya da kitle şikayeti olduğunda aniden nöbet geçirme, sara krizi, havale geçirme ve ya vücudunun bir tarafında özellikle kolda ya da bacakta bazen her ikisinde de güçsüzlük,hissizlik ve ya uyuşma hissi ile baş gösterebileceğini söyledi. Çırak, bu şikayetlere ek olarak sabahları olan aşırı bulantı, baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı olabileceğini ve bunların da ilaçlar ile geçmediği dönemlerde mutlaka akla beyinde bir patolojik sıkıntı olabileceğini aktardı. Çırak, “Hastamızın çekilen MR’ında beyinin sağ tarafında, kafatasının altında ve beyin dokusuyla beyin zarının arasında oldukça büyük sayılabilecek 7-8 santimetre çapında tümör diyebileceğimiz bir kitleyle karşılaştık. Ardından ameliyatı gerçekleştirdik. Bu tür olaylarda kitle ya da tümörü gördükten sonra yapılması gereken tek şey ameliyatla çözüm bulmaktır” dedi.



“Ameliyat öncesi psikolojim gerçekten bozuldu”


Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden yeni mezun olan Gediz de, Prof. Dr. Çırak’ın belirttiği gibi his kaybı şikayeti nedeni ile hastaneye gittiğini ve beyninde tümör benzeri bir kitle tespit edildiğini aktardı. Tümörün fark edildiğinde durumun kritik olduğunu belirten Gediz “MR çekiminin üzerine hocamızın da anlattığı gibi arka tarafında tümör benzeri birkitle çıktı. Bunun üzerine durum kritik olduğu için operasyona alındım. Ameliyat öncesi psikolojim gerçekten bozuldu ve ama şu an çok iyi durumdayım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:25
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