Koltuk temizliğinde en etkili 6 doğal leke çıkarma yöntemi

Koltuk Silme Yöntemleri ve En İyi Koltuk Temizleyiciler

Ev kadınlarının en büyük problemi olan kirlenmiş koltuklardan birkaç adımda kolayca kurtulabilirsiniz. Bu içeriğimizde kumaş yüzeylerde oluşan lekelerin ve pisliklerin giderilmesi için yapılması gerekenleri listeledik. Aşağıdaki maddeleri uygulayarak koltuklarınıza derinlemesine etkileyen lekeleri bile kolayca çıkartabilirsiniz. Ayrıca aşağıda yer alan yöntemleri araç koltuklarınız içinde uygulayabilirsiniz. Fiziksel olarak uygulayabileceğiniz bu yöntemlerin yanı sıra koltuk ve halı yıkama süpürgesi modelleri içeriğimizdeki ürünlerde inatçı lekeler için çözümdür.

En İyi 6 Leke Çıkartma Tavsiyesi

İşte derinlemesine temizlik sağlayan hızlı ve etkili leke çıkartma yöntemleri...

1. Arap Sabunu

Temizlik malzemeleri denince akla gelen ilk şeylerden birisi olan arap sabunu, çeşitli bazı temizlik malzemelerinden daha iyi işleve sahiptir. Doğal bir içeriğe sahip olan bu sabun temizlikte çok sık kullanılmaktadır.

Koltuğunuzu temizlemek için arap sabununu sıcak suda eritin. Daha sonra suya bez batırın. Koltuk minderlerini ve kenarlarını ovarak temizleyin. Minderlerde ve koltuğunuzda sabun kalmasını istemiyorsanız sıcak su ile iyice durulayın. Artık tertemiz bir koltuğa kavuştunuz.

2. Sirkeli Su

Sirke ev temizliğinde bir çok yerde kullanılmaktadır. Bakteri ve mikropları yok etme özelliği ile kumaş olan yerleri temizlemekte önerilmektedir. Koltukların hem kumaş olması hem de sık sık kirlenmesi sizin sinirinizi bozmuş olabilir. Şimdi koltuğunuzu tertemiz yapmak için sıcak su ile sirkeyi alın ve ikisini karıştırın.

Daha sonra koltuğunuzdaki kirli bölgelere sürün. Sirkenin kokusu biraz midenizi bulandıracaktır. Bu yüzden temizleme işlemini yaparken camlarınızı açın ve odayı tüm gün boyunca havalandırmayı unutmayın. Ertesi gün baktığınızda koltuklarınızın yepyeni ve pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.

3. Karbonatlı Su

Koltuk temizliğinde birçok kişinin bilmediği karbonatla koltuk temizleme yöntemi nasıl yapılır sorusuna bu kısımda cevap buluyoruz. Karbonatla temizleme işlemine başlamadan önce malzemeler arasında sirke de bulundurmanız gerekecektir.

İlk olarak hazırlanan bir kabın içerisine 1-2 bardak sıcak su ekleyin. Sonrasında ise bir çorba kaşığı karbonat ilave edin ve üzerinde 5 çorba kaşığı sirke dökün. Burada dikkat etmeniz gereken şey kabı derin seçmeniz. Çünkü bu karışım sonrasında karışım iyi şekilde köpürecektir. Karışımınızı son olarak spreyli bir şişeye dökün ve içerisinde de iyice sallayın.

Karışımı lekenin üzerine dökmeden önce süpürge ile üstünden hafifçe tozlarını alın ve karşımı sıkın.

4. Bulaşık Tableti

Koltuk temizliğinin en çok tercih edilen yöntemlerinden bir tanesi olan bulaşık makinesi tableti ile koltuk temizliğidir.

Öncelikle bir kova içerisinde sıcak su doldurun ve bulaşık makinesi tabletini kabın içerisine atın. Tablet bir süre sonra sıcak suyun içerisinde erimeye başlayacaktır. Buna ek olarak çok az sirke de ekleyebilirsiniz. Tablet tamamen eridikten kirli bölgeye karışımı çok az dökebilirsiniz. Bunu ara ara uygulayıp yumuşak sünger ile üstünü suyunu çekmeyecek şekilde temizleyebilirsiniz.

Koltuğunuzu temizlemeye başlamadan önce ilk olarak tozun ya da kirin olduğu bölgeyi elektrikli süpürge ile hafifçe süpürün.

5. Soda

Günlük hayatta kullandığımız soda, aynı zamanda en etkili koltuk temizleme yöntemlerinden bir tanesidir. İçerisinde bulundurduğu boraks ve amonyak, koltuk temizliğinde kullanılan malzemeler arasındadır. Eğer sizlerde basit lekelere bir an önce müdahale etmek isterseniz, soda ile koltuk temizliği yapabilirsiniz.

6. Beyaz Sabun

Koltuk temizlenin püf noktaları arasında bana göre en etkilisi beyaz sabundur. Yumuşak bir bez ya da sünger ile silindiğinde lekelere direkt olarak etki eder. 2. ve 3. denemelerde ise parlaklık ve güzel koku kazanmasına yardımcı olur. Burada dikkat etmeniz gereken ayrıntı, ilk temizlikten sonra bölgenin kurumasını beklemelisiniz.