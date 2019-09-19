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Koltuk Altı Sararmış BeyazÇamaşırları Nasıl Temizlenir?Kıyafetlerin koltuk altı sararması neden olur?Koltuk altı sararması nasıl önlenir?Koltuk altı sararan çamaşırlar nasıl çıkarılır?

Özellikle erkeklerin daha çok kirlenen ve sapsarı lekeler oluşturan atlet, tşört gibi beyaz iç beyaz kıyafetlerin zamanla sararması, yanlış yıkamalara bağlı olduğu gibi,terlemeyede bağlı sarı leke bırakan bir durum.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:12
Koltuk Altı Sararmış BeyazÇamaşırları Nasıl Temizlenir?Kıyafetlerin koltuk altı sararması neden olur?Koltuk altı sararması nasıl önlenir?Koltuk altı sararan çamaşırlar nasıl çıkarılır?

Önereceğimiz uygulamaları yapmadan önce sarı leke oluşumunu engellemek için beyazlarımızı diğer renklerden ayrı yıkamalı ve olabildiğince güneşte kurumalarını sağlamalıyız.

Sararmış çamaşırları beyazlatıp, ilk günkü görünümlerini elde etmek için farklı pek çok yöntem bulunmaktadır.

Sizlerle paylaşacağımız birkaç formülü uygulamak için yazımızı okumaya devam ediniz.

Sararmış Çamaşırları Beyazlatmada Kullanılan Doğal Malzemeler ve Yöntemler Nelerdir ?

*Ev temizliğinde pek çok yerde kullandığımız vazgeçilmez ürün olan sirke, çamaşırlarımız için de mükemmel bir temizleyici.

1 su bardağı sirkeyi çamaşır makinesinin deterjan gözüne, deterjanının üzerine ilave edip, beyazlarımızı yüksek derece ile yıkıyoruz. Ya da 1 bardak sirke ile 12 bardak su karışımı hazırlıyor, sararmış çamaşırları bir gece bu suyun içinde bekletip, makinada normal şekilde yıkıyoruz.

*Bir diğer  temizlik mucizesi olan karbonatta  bir çok yüzeyi temizlemede kullanabildiğimiz gibi sararmış çamaşırlarımızı beyazlatmada da karşımıza çıkıyor. 1 çay bardak kadar karbonatı, çamaşır deterjanı gözüne deterjanının üzerine ilave edip yıkama işlemini uyguluyoruz. Ayrıca leke için karbonatı su ile birleştirip macun kıvamına getiriyoruz, bu formülle lekenin üzerini kaplıyor, bir süre bekleyip yıkıyoruz.

*Oksijenli su, çamaşır suyu içermeyen bir beyazlatıcıdır. Oksijenli suyu, çamaşır makinamızın deterjan bölümüne deterjanının üzerine yarım bardak ilave ediyoruz. Normal işlemle yıkıyoruz.

*Çamaşır miktarına göre yarım su bardağı limon suyunu çamaşır makinesinin deterjan gözüne deterjanının üzerine ilave ediyor, normal yıkama işlemini gerçekleştiriyoruz.

Mis Kokulu Günler.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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