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Sosyal Medya Koltuğu kapma yarışıyla çalkalanan CHP'de rezalet sokaklara taştı! Özgür Özel destekçisi önce çıldırdı sonra hakaret etti
Sosyal Medya

Koltuğu kapma yarışıyla çalkalanan CHP'de rezalet sokaklara taştı! Özgür Özel destekçisi önce çıldırdı sonra hakaret etti

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Genel başkanlık kavgalarının ve iç hesaplaşmaların bitmek bilmediği CHP fon fon sallanmaya devam ederken, malum zihniyetin tabanındaki hırs ve tahammülsüzlük bu kez sokak ortasında patlak verdi.

Partinin yeni genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile mutlak şutlan genel başkan Özgür Özel'in koltuk savaşı taraftarlarını birbirine düşürdü; iki kadının güpegündüz gerçekleştirdiği sözlü ve fiziki düello adeta bir ibret vesikası oldu.

Kendi içlerindeki koltuk ve rant kavgasını millete "demokrasi" diye yutturmaya çalışanların maskesi, kameralara yansıyan o rezil çıldırma anlarıyla bir kez daha aşağı indi.

 Sözde çağdaşlık maskesi takan Özel destekçisi kadının, tartışmanın büyümesiyle birlikte adeta aklını yitirerek sokak ortasında sinir krizleri geçirdiği, ardından da karşısındaki kadına ve çevreye ağza alınmayacak sözler söyledi. 

endi genel merkezlerinin önünü ve parti tabanını bir kaos yuvasına çeviren bu zihniyetin düştüğü trajikomik durum sosyal medyada da büyük tiksinti toplarken; vatandaşlar "Birbirlerini yemeye başladılar, bunlardan bu ülkeye hayır mı gelir!" diyerek tepkilerini dile getirdi.

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Yorumlar

Deli İbo

Atatürk'ün partisi olmuş hırsızların, çakalların, rantiyecilerin partisi. Bölunmüşler çıkar gruplarına, kimin işine ne geliyorsa o hemen karşısındakini suçluyor. Gerçi bu partinin geçmişi hep böyle idi, şu andada fark eden bir şey yok.
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