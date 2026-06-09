Koltuğu kapma yarışıyla çalkalanan CHP'de rezalet sokaklara taştı! Özgür Özel destekçisi önce çıldırdı sonra hakaret etti

Partinin yeni genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile mutlak şutlan genel başkan Özgür Özel'in koltuk savaşı taraftarlarını birbirine düşürdü; iki kadının güpegündüz gerçekleştirdiği sözlü ve fiziki düello adeta bir ibret vesikası oldu.

Kendi içlerindeki koltuk ve rant kavgasını millete "demokrasi" diye yutturmaya çalışanların maskesi, kameralara yansıyan o rezil çıldırma anlarıyla bir kez daha aşağı indi.

Sözde çağdaşlık maskesi takan Özel destekçisi kadının, tartışmanın büyümesiyle birlikte adeta aklını yitirerek sokak ortasında sinir krizleri geçirdiği, ardından da karşısındaki kadına ve çevreye ağza alınmayacak sözler söyledi.

endi genel merkezlerinin önünü ve parti tabanını bir kaos yuvasına çeviren bu zihniyetin düştüğü trajikomik durum sosyal medyada da büyük tiksinti toplarken; vatandaşlar "Birbirlerini yemeye başladılar, bunlardan bu ülkeye hayır mı gelir!" diyerek tepkilerini dile getirdi.