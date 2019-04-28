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Kolonya kullanmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesine kısa bir zaman kala orucu bozan durumlar da merak konusu oluyor. Niyetli kişiler orucu bozan ve bozmayan durumlar hakkında araştırmalar yapıyor. 'Kolonya kullanmak orucu bozar mı?' sorusu da bunlardan bir tanesi. Peki, kolonya kullanmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

28 Nisan 2019 Pazar 11:17
Kolonya kullanmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesine kısa bir zaman kala orucu bozan durumlar da merak konusu oluyor. Niyetli kişiler orucu bozan ve bozmayan durumlar hakkında araştırmalar yapıyor. 'Kolonya kullanmak orucu bozar mı?' sorusu da bunlardan bir tanesi. Peki, kolonya kullanmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

Orucu bozan şeyler nelerdir? | Diyanet orucu bozan durumlar listesi

Kolonya kullanmak orucu bozar mı?

Parfümdekine benzer bir durum ile, koklanabilen şeylerin orucu bozmaması kaidesi ile kolonya da orucu bozmuyor. Ancak dikkat edilmesi gereken hususlar arasında, özellikle yüze sürülen kolonyada dikkatli olup, ağıza kaçmasını önlemek. Eğer ki kolonya tadı ağızda hissedilir ise, oruç bozulmuş kabul ediliyor.

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Orucu bozan şeyler nelerdir? | Diyanet orucu bozan durumlar listesi

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 11:17
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