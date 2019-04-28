Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesine kısa bir zaman kala orucu bozan durumlar da merak konusu oluyor. Niyetli kişiler orucu bozan ve bozmayan durumlar hakkında araştırmalar yapıyor. 'Kolonya kullanmak orucu bozar mı?' sorusu da bunlardan bir tanesi. Peki, kolonya kullanmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

Orucu bozan şeyler nelerdir? | Diyanet orucu bozan durumlar listesi

Kolonya kullanmak orucu bozar mı?

Parfümdekine benzer bir durum ile, koklanabilen şeylerin orucu bozmaması kaidesi ile kolonya da orucu bozmuyor. Ancak dikkat edilmesi gereken hususlar arasında, özellikle yüze sürülen kolonyada dikkatli olup, ağıza kaçmasını önlemek. Eğer ki kolonya tadı ağızda hissedilir ise, oruç bozulmuş kabul ediliyor.

Küfür etmek orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Aşı olmak orucu bozar mı? İğne yaptırmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Anestezi orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Abdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Misvak kullanmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Bayılmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Göz damlası orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Banyo yapmak orucu bozar mı? Ağza su kaçarsa oruç bozulur mu? | Oruçlu iken banyo yapmak

Nikotin bandı orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Krem sürmek orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Orucu bozan şeyler nelerdir? | Diyanet orucu bozan durumlar listesi