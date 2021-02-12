Dezenfektan olarak kullanılabilecek olan kolonya kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Bayramda ve misafirlikte ikram edilen kolonya hem ferahlatıcı hoş kokusuyla hem de alkol bazlı olduğu için temizleyici özelliğiyle günlük hayatımızda sürekli olarak kullandığımız bir ürün. İşte kolonya ile ilgili merak edilen haberimizin detayları…

Kolonya ile hijyen sağlanır mı?

Kolonya ve el temizlik jellerinin ana maddesi olan alkol, çok sayıda mikrop çeşidini ortadan kaldırabiliyor. Ancak özellikle sert kabuğu olan bazı bakteri ve virüslere karşı işlemeyen alkol, Covid-19 salgınına neden olan SARS-CoV-2 virüsünü işe yaramaz hale getirebiliyor. Bu nedenle dünyayı saran yeni koronavirüsle savaşmak kolonya kullanmak mümkün.

Diğer yandan, dezenfektan kullandığınız zaman, ölen mikroplar elinizin üzerinde kalıyor. Alkolün ulaşamadığı veya etkisiz hale getiremediği virüsler olursa bu, hastalığa neden olabiliyor.

Covid-19’a karşı önlem almak istiyorsanız ilk önce ellerinizi sabunla yıkayıp sonra ise kolonya gibi alkol bazlı dezenfektanları kullanabilirsiniz.