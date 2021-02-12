  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Kolonya ile hijyen sağlanır mı?
Sağlık

Kolonya ile hijyen sağlanır mı?

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek adına uzmanların en fazla dikkat çektiği önlemlerin başında kişisel temizlik ve hijyen geliyor. Koronavirüsün yayıldığı tüm ülkelerde sabun ve alkol bazlı dezenfektan ürünleri azalıyor. Peki, koronavirüsten korunmak için kolonya ile hijyen sağlanır mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-12 17:35:00 -
Kolonya ile hijyen sağlanır mı?

Dezenfektan olarak kullanılabilecek olan kolonya kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Bayramda ve misafirlikte ikram edilen kolonya hem ferahlatıcı hoş kokusuyla hem de alkol bazlı olduğu için temizleyici özelliğiyle günlük hayatımızda sürekli olarak kullandığımız bir ürün. İşte kolonya ile ilgili merak edilen haberimizin detayları…

Kolonya ile hijyen sağlanır mı?

Kolonya ve el temizlik jellerinin ana maddesi olan alkol, çok sayıda mikrop çeşidini ortadan kaldırabiliyor. Ancak özellikle sert kabuğu olan bazı bakteri ve virüslere karşı işlemeyen alkol, Covid-19 salgınına neden olan SARS-CoV-2 virüsünü işe yaramaz hale getirebiliyor. Bu nedenle dünyayı saran yeni koronavirüsle savaşmak kolonya kullanmak mümkün.
Diğer yandan, dezenfektan kullandığınız zaman, ölen mikroplar elinizin üzerinde kalıyor. Alkolün ulaşamadığı veya etkisiz hale getiremediği virüsler olursa bu, hastalığa neden olabiliyor.
Covid-19’a karşı önlem almak istiyorsanız ilk önce ellerinizi sabunla yıkayıp sonra ise kolonya gibi alkol bazlı dezenfektanları kullanabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye tarihinin en büyük hamlesi! Cep telefonlarında fiyat müjdesi
Ekonomi

Türkiye tarihinin en büyük hamlesi! Cep telefonlarında fiyat müjdesi

Cep telefonunda yerli üretim hamlesi bazı modellerin fiyatını düşürecek. 2 bin 500-3 bin TL seviyelerinde yer alan bir cep telefonunun fiyat..
Rusya resti çekti: İlişkileri koparmaya hazırız
Dünya

Rusya resti çekti: İlişkileri koparmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği tarafından Rusya'ya ekonominin hassas alanlarını riske atacak yaptırımlar uygulanması h..
Peugeot’dan şubat ayına özel “0” faiz avantajı
Otomotiv

Peugeot’dan şubat ayına özel “0” faiz avantajı

Peugeot Türkiye, ocak ayında gerçekleştirdiği 1.732 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri olurken, toplam SUV segmentinde yüzde ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay