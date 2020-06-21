Kolon kanseri hangi belirtilerle ortaya çıkıyor?

Sindirim sisteminde kalın bağırsak olarak geçen yere kolon denir. Ancak bağırsakların işlemini kolaylaştıran kolon, çeşitli sebeplerden dolayı işlevselliğini yitirebilir. Özellikle sağlıksız beslenme ve lif oranı az olan besinler tüketmek kolon sisteminin ihtiyacı olan vitamin ve minerali sağlamayabilir. Bu da kolon sistemini hasara uğratır. Tüm bunların sonucunda ise düğümlenme veya kalın bağırsak kanseri ortaya çıkar. Kalın bağırsak ya da diğer adıyla kolon kanseri, dünyada en sık rastlanan kanser türleri arasıda yer almaktadır.

Peki kolon kansei nelerden kaynaklanır? Kolon kanserinin belirtileri nelerdir? İşte bu soruların cevabı...

Kolon kanserinin nedenleri

- Aşırı yağlı beslenme

- Bağırsakların iltihaplanması

- Sindirim sıkıntıları

- Kanserli hücreler

- Sürekli kabızlık

- Düzensiz kilo alıp verme

- Sigara ve alkol kullanımı

Kolon kanserinin belirtileri

Kolon kanserinin belirtileri sıklıkla dışkılama alışkanlıklarında değişiklik şeklinde kendini göstermektedir. Geçmeyen ishal ya da kabızlık, dışkıda incelme, dışkıdan ve anüsten kan gelmesi, dışkıda yumurta akına benzer bir salgı olması kolon kanserinin belirtileri arasındadır. Kanserin ilerlemesi durumunda ise karın bölgesinde şişlik ve ağrı gibi şikayet gözlemlenmektedir. Dışkılama yaparken ağrı ve zorlanma, demir eksikliğine bağlı kansızlık, kilo kaybetme ve karın bölgesinde kitle oluşumu da kolon kanserinin belirtileri arasındadır.

Kolon kanserinin tedavi yöntemleri

Kolon kanseri tedavisi için kansere dönüşme ihtimali olan polipler, kolonoskopi yöntemi ile alınır. Kanser ileri bir evreye gelmişse, cerrahi işlem uygulanması zorunlu bir hale gelmektedir. Bu cerrahi işlemde tümörün olduğu kısım çıkartılır. Hastalığın komşu bölgelere yayıldığı durumlarda ise kemoterapi uygulanmaktadır.

Kolon kanserinden korunmak için...

Uzmanlar, kolon kanserinden korunabilmek için bazı tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu tavsiyeler arasında lifli besinlerin bol miktarda tüketimi, kalsiyum ve D vitamini alınması, fazla kilolardan kurtulup spor ve egzersiz yapılması yer almaktadır.