Kolombiya'dan Venezuela'ya destek

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Murillo, bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Murillo, Venezuela'daki devlet başkanı seçiminin ardından Kolombiya'nın pozisyonuna değinerek, "Komşu ülke Venezuela'nın egemenliğine ve içişlerine saygı duyuyoruz. Meksika, Brezilya ve Kolombiya olarak yapıcı ve müşterek bir diplomasi yürütüyoruz. Venezuela'daki tüm siyasi kesimlerle diyalog halindeyiz." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile birçok konuyu ele aldıklarını hatırlatan Murillo, Haiti'deki son gelişmeleri de konuştuklarını bildirdi.

3 ülke daha önce de ortak açıklama yayımlamıştı

Brezilya, Kolombiya ve Meksika, 2 Ağustos'ta, 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimine giden Venezuela halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını bildiren ortak açıklama yayımlamıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ortak açıklamada, Brezilya, Kolombiya ve Meksika'nın oy sayım sürecini yakından takip ettiği belirtilerek, Venezuela'daki seçim yetkililerine hızlı hareket etmeleri ve sandık bazında detaylı oy kullanma verilerini kamuoyuyla paylaşma çağrısında bulunmuştu.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA