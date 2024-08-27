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Ekonomi Kolombiya'da yakıt krizi! Uçuşlar iptal edildi
Ekonomi

Kolombiya'da yakıt krizi! Uçuşlar iptal edildi

Yeniakit Publisher
2024-08-27 00:53:00 -
Kolombiya'da yakıt krizi! Uçuşlar iptal edildi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yakıt tedariki sorunu nedeniyle 69 uçuş iptal edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yakıt tedariki sorunu nedeniyle bazı hava yolu şirketleri planlanan uçuşlarda iptal kararı aldı.

Hava yolu şirketi Avianca, yakıt krizini gerekçe göstererek, 4'ü uluslararası olmak üzere 69 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Sorunun çözülmemesi durumunda Avianca'nın yarın 108 uçuşunu daha iptal edebileceği aktarıldı.

LATAM DA 36 UÇUŞU İPTAL EDECEK

Bir diğer hava yolu firması Latam da aynı gerekçeyle yarından itibaren 36 uçuşunu iptal edeceğini açıkladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avianca ve Latam'dan yapılan açıklamalarda, müşterilerin talepleri doğrultusunda 1 yıla kadar ücretsiz bilet değişikliği ya da ücret iadesinin eksiksiz sağlanacağı bilgisi verildi.

ULAŞTIRMA BAKANI: BUNLAR ÖNLEYİCİ TEDBİRLERDİR

Ulaştırma Bakanı Maria Costanza Garcia, yaptığı açıklamada, yakıt tedariki sorununa ilişkin "Tedarik zincirinin nasıl işlediğini ve operasyonların nasıl yürütüldüğünü gözden geçiriyoruz. Bazı hava yolu şirketlerinin uçuşlardaki esnekliği korumak amacıyla bu hafta bilet satmama kararı aldıklarını öğrendik. Bunlar önleyici tedbirlerdir." denildi.

YÖNETMELİĞE AYKIRI

Garcia, X hesabından yaptığı paylaşımda da uçuşların iptal edilmesinin Kolombiya Havacılık Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu, sürecin araştırılması için talimat verdiğini bildirdi.

El Colombiano internet sitesinde yer alan haberde ise dağıtıcıların ülke genelinde sevkiyatlarını sınırlama kararı alması sebebiyle hava yolu şirketlerinin uçuş iptallerine gittiği aktarıldı.

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