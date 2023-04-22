Kolombiya'da maden kazası: 7 ölü
Kolombiya'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.
Kolombiya'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Kolombiya'nın Cucunuba bölgesindeki kömür madeninde meydana geldi.
Ülke medyasına göre kömür madeninde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
Patlama sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmalar sonucu 4 kişi sağ olarak kurtarıldı, 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO