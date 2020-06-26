Kolombiya'da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, son 24 saatte, koronavirüs nedeniyle 163 kişi öldü.
Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 163 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2 bin 664'e yükseldi.
Söz konusu rakam, ülkede salgının başlangıcından bu yana "bir gündeki en fazla ölüm" olarak kayda geçti. Vaka sayısının 3 bin 486 artarak 80 bin 599'a çıktığı ülkede, toplam 33 bin 349 kişi iyileşti. Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.