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Dünya

Kolombiya'da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, son 24 saatte, koronavirüs nedeniyle 163 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 02:10:00 -
Kolombiya'da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 163 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2 bin 664'e yükseldi.

Söz konusu rakam, ülkede salgının başlangıcından bu yana "bir gündeki en fazla ölüm" olarak kayda geçti. Vaka sayısının 3 bin 486 artarak 80 bin 599'a çıktığı ülkede, toplam 33 bin 349 kişi iyileşti. Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.

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