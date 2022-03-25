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Dünya Kolombiya'da dehşet: 6 öğrenci öldü, 15 yaralı var
Dünya

Kolombiya'da dehşet: 6 öğrenci öldü, 15 yaralı var

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da okul servisi uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 6 öğrenci öldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 07:08:00 -
Kolombiya'da dehşet: 6 öğrenci öldü, 15 yaralı var

Kolombiya'da okul servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Ülkenin Kuzey Santanter yönetim bölgesine bağlı Laguna de Ortices kasabasından yola çıkan okul servisi, San Andres kasabasındaki kara yolunda 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada 6 öğrenci yaşamını yitirdi, servis şoförü dahil 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, helikopterin de yardımıyla bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan Devlet Başkanı Ivan Duque, kaza nedeniyle ailelere başsağlığı dileğinde bulunarak, "Okul güzergahında meydana gelen kazada küçük çocukların hayatını kaybetmesi bizi derinden üzdü. Yetkili makamlardan olayla ilgili soruşturma başlatması için talimat verdim." ifadesini kullandı.

Ulusal Karayolu Ajansına göre, yıl başından bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen trafik kazalarında 1136 kişi hayatını kaybetti.

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