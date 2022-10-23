Kolombiya'da binlerce kişi hükümeti protesto etti
Kolombiya'da binlerce kişi hükümetin çıkarmayı düşündüğü vergi reformu yasa tasarısını protesto etti.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/kolombiyada-binlerce-kisi-hukumeti-protesto-etti-42003
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Kolombiya'da binlerce kişi hükümetin çıkarmayı düşündüğü vergi reformu yasa tasarısını protesto etti.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/kolombiyada-binlerce-kisi-hukumeti-protesto-etti-42003
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