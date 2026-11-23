Kolombiya'nın Cesar yönetim bölgesi kırsalında askeri tabura insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi, 12 asker yaralandı.

Yerel basında çıkan habere göre, La Jagua de Ibirico kasabasında patlayıcı yüklü İHA'yla bir askeri tabur hedef alındı.

Saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi, 12 asker yaralandı.

La Jagua de Ibirico Belediye Başkanı Leo Hernandez, saldırının boyutlarına dikkati çekerek, "Çevre hastanelerden ambulanslara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada saldırıda başka kişilerin de hayatını kaybettiğine ilişkin paylaşımlar yapılırken, bu iddialar henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepki gösterdi.

Güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağını belirten De la Espriella, "Narkoteröristler, güvenlik güçlerimize ve sivil halkımıza yönelik bu ve benzeri tüm saldırıların bedelini kanla ödeyecek." ifadelerine yer verdi.