Kolombiya'da 4 kişi silahlı saldırıda öldürüldü
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın güneyinde 4 kişi silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Ülkenin Caqueta yönetim bölgesine bağlı Neiva otoyolunda elleri ve gözleri bağlı cesetler bulundu. Olay yerine çağrılan güvenlik güçleri, 1'i kadın 4 kişinin başlarına kurşun sıkılarak öldürüldüğünü bildirdi. Cinayetlerle ilgili soruşturma başlatıldı.
Bölgede alan kontrolü sağlamak amacıyla çok sayıda paramiliter ve silahlı grubun bulunduğu güvenlik raporlarına yansımıştı.