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Dünya Kolombiya'da 4 kişi silahlı saldırıda öldürüldü
Dünya

Kolombiya'da 4 kişi silahlı saldırıda öldürüldü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın güneyinde 4 kişi silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 05:48:00 -
Kolombiya'da 4 kişi silahlı saldırıda öldürüldü

Ülkenin Caqueta yönetim bölgesine bağlı Neiva otoyolunda elleri ve gözleri bağlı cesetler bulundu. Olay yerine çağrılan güvenlik güçleri, 1'i kadın 4 kişinin başlarına kurşun sıkılarak öldürüldüğünü bildirdi. Cinayetlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölgede alan kontrolü sağlamak amacıyla çok sayıda paramiliter ve silahlı grubun bulunduğu güvenlik raporlarına yansımıştı.

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