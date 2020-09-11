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Aktüel Kolay para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 kişi tutuklandı
Aktüel

Kolay para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 kişi tutuklandı

İnternet sitesinden kolay para kazanma vaadiyle bilgilerini aldığı kişilerden, şantajla para temin eden şüphelilerin kullandığı hesaba, 4 ayda 1 milyon 500 bin lira para akışı belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:23:15 -
Kolay para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 kişi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa, Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine, internet sitesinden jigolo olma ve kolay para kazanma vaadiyle bilgilerini aldığı kişilerden, şantajla para temin eden şüphelileri takibe başladı.

Araştırmalar sonucu Bursa ve diğer bazı illerde belirlenen 14 müştekiyi 250 bin liranın üzerinde dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çalışmalar sonucu Bursa, Balıkesir ve İstanbul'da 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı hesaba, 4 ayda 1 milyon 500 bin lira para akışı olduğu ve bununla lüks içinde yaşadıkları tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartı, biri de savcılıktan serbest bırakıldı.

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