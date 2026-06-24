Özdağ'ın Şeyh Said provokasyonu hukuk duvarına çarptı! AK Parti'li Fırat, maskesi düşenlerin acizliğini tek tek deşifre etti!

Dedesi Şeyh Said’in hatırasına hakaretten yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a verilen cezanın ardından açıklama yapan AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, hakaret ve provokasyonun hukuk önünde mahkûm edildiğini söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, dedesi Şeyh Said'in hatırasına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 8 bin 700 TL adli para cezasına mahkûm edilmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Kararın, yalnızca aileleri adına değil, toplumsal barış ve ortak hafıza açısından da önemli olduğunu vurgulayan Fırat, hakaret ve nefret söylemlerinin hukuk önünde karşılık bulduğunu ifade etti.

AK PARTİ’Lİ VEKİL FIRAT’IN AÇIKLAMASI

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat’ın, “Yargı Önünde Maskesi Düşenlerin Acizliğine Dair Kamuoyuna Açıklama: Şeyh Said’in Mirasına Yönelik Saldırılara Karşı Hukukun Cevabı!” başlığıyla sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Tarihi, toplumsal hafızayı ve barışı hoyratça hırpalamak isteyen küçük bir güruhun saplantılı yaklaşımlarının aksine; Şeyh Said Hazretleri’nin hatırasına yönelik saldırılara ilişkin adaletin tecelli etmesi ve hakaret dilinin mahkûm edilmesi, sadece Ailemiz adına değil, bu toprakların ortak geleceği adına da kıymetli bir kazanımdır.

“TÜKENMİŞ BİR ZİHNİYETİN TEZAHÜRÜDÜR”

Yargı önünde aldıkları ceza ile haksızlıkları tescillenenlerin, mahkeme kapılarında kendilerini "devletin bizzat kendisi" gibi lanse etmeye kalkışması; trajikomik bir çaresizliğin, tükenmiş bir zihniyetin ve merdiven altı siyaset taktiklerinin apaçık bir tezahürüdür.

“İŞLEDİĞİ SUÇA ‘DEVLETÇİ’ KILIFLAR UYDURARAK…”

Bilinmelidir ki;

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir; devlet kimsenin tekelinde olmadığı gibi, yasalar da hiç kimseye bir kimsenin hatırasına alenen hakaret etme şımarıklığını ve imtiyazını vermez. İşlediği suça "devletçi" kılıflar uydurarak sorumluluktan kaçmaya çalışmak, beyhude bir çabadan ibarettir.

“VATAN HAİNLİĞİ GİBİ UCUZ YAFTALAR YAPIŞTIRMAYA KALKIŞMAK, BU ŞAHSIN HADDİ DEĞİLDİR”

Tarih ve hafıza, nefret söylemleriyle manipüle edilemez. Aile tarihimize ve değerlerimize "vatan hainliği" gibi ucuz yaftalar yapıştırmaya kalkışmak, ne ceza alan bu şahsın haddidir ne de toplumsal barışı baltalamak isteyenlerin harcıdır.

“AÇIK BİR SİYASİ CEHALETTİR”

Bir siyasi parti yöneticisinin, yönetmeye talip olduğu ülkenin hukukundan, sosyolojik gerçeklerinden ve devlet ciddiyetinden bu derece bihaber olması açık bir siyasi cehalettir. Siyasi bir kurum olma iddiası taşıyıp da topluma nefret ve kutuplaştırma dışında hiçbir vizyon ve misyon sunamayanların bu ajandası, kendi siyasi kısırlıklarını örtme çabasından başka bir şey değildir.

İsmini anmaya dahi değer görmediğimiz bu profil; fikri derinlikten yoksun, toplumu kutuplaştırarak gündem işgal etmeye çalışan sığ hamlelerin aktörüdür.

“NEFRETE KARŞI ADALETİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bizler; nefrete karşı adaletin, provokasyona karşı sağduyunun ve hakaret diline karşı hukukun yanında durmaya devam edeceğiz. Bu toprakların mazisine ve değerlerine dil uzatarak ucuz siyasi rant devşirmeye çalışanların maskesi, her zaman olduğu gibi yine hukukun duvarına çarparak düşecektir.

Adalet karşısında boynu bükülenlerin, büyüklük taslama tiyatrosuna halkımız asla prim vermeyecektir!”