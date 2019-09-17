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Kolajen üretimi nasıl arttırılır? Kolajenin faydaları nelerdir?

Cildimizdeki kolajeni korumak ya da üretimini artırmak için dikkat etmemiz gereken bazı noktalar ve vazgeçmemiz gereken birkaç kötü alışkanlık mevcut.

17 Eylül 2019 Salı 13:14
Kolajen üretimi nasıl arttırılır? Kolajenin faydaları nelerdir?

Özellikle uygun gıdalar ile düzgün bir beslenme yöntemi oluşturmak, ciltteki kolajen üretimine katkı sağlayacaktır.

GÜNEŞTEN KAÇININ

Güneş ışınlarının sakıncalı olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmamaya özen gösterin. Fakat bütünüyle soyutlamayın elbette zira vücudunuzun D vitaminine ihtiyacı var.

SİGARA KULLANMAYIN

Çalışmaların büyük bir çoğunluğu, sigaranın cilt yaşlanmasına sebep olduğunu doğrulamaktadır. Sigara, cildin önemli bileşenleri olan kolajen ve elastin yapılarını bozan bir enzim salgılanmasına sebep olur.

UYKUSUZ KALMAYIN

Yeterince uyumadığınızda, vücut cilt hücrelerinin yapısını bozan kortizol hormonunu aşırı üretir. Yeterince uyumak cildin daha kalın ve elastik kalmasını sağlar; dolayısıyla ciltte daha az kırışıklık oluşur.

BALIK TÜKETİN

Diğer soğuk su balıkları gibi somon balığı da, güzel bir cilt için yapı taşı olan protein kaynağı açısından çok zengindir. Somon balığı yüksek oranda Omega-3 yağ asidi içeren besinler arasındadır ve kolajen üretimine destek olur.

BOLCA SEBZE VE MEYVE TÜKETİN

Antioksidanlar cildin daha genç ve daha ışıltılı görünmesine, cildin erken yaşlanmaya neden bazı etkilere karşı korunmasına yardım ederler.

KOLAJEN BAKIMINDAN ZENGİN GIDALAR TÜKETİN

İşkembe çorbası ve kaynamış kemiğin suyu, fırında pişirilmiş (buğulama) balık eti, kırmızı etin haşlanmış olarak yemeklere ilave edilmesi, yumurtanın akı, zeytinyağı ve zeytinyağlı yemekler, yaban mersini, salatalar vücudun son derece canlı ve hücrelerin yenilenmesinde, kolajen üretiminde etkili besinlerdir.

C ve A vitaminlerinde yüksek oranda bulunur. Bol miktarda A ve C vitamini içeren besinlerin tüketimi ile ciltteki ve vücuttaki kolajen miktarı arttırılabilir.

SARIMSAK TÜKETİN

Bir araştırmaya göre, sarımsak gibi bol miktarda kükürt içeren sebzeler eklemlerinizde ve cildinizde kolajen üretimini arttırır. Sarımsak ayrıca hasarlı kolajen liflerini iyileştirmeye yardımcı olan taurin ve lipit asitleri içerir. Lahana, soğan ve balık da kükürt bakımından zengin besinlerdir.

Fazla şeker tüketimi kolajen üretimini sekteye uğratan faktörlerden... Bu yüzden şekerden, özellikle de işlenmiş şekerli gıdalardan olabildiğince uzak durmalısınız.

Kolajen üretimini baltalayarak cildin genç görünmesinin önüne geçen diğer konular da stres, sağlıksız beslenme, hava kirliliği ve hareketsizliktir.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 13:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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