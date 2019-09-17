Kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? Kolajen ne işe yarar?

Yaşlanmayla birlikte artan kolajen kaybı, eklem rahatsızlıklarına, yoğunlaşan selülitlere ve cilt kırışıklıklarına neden olur. Kolajen içerikli besinlerin ve kolajen takviyelerinin düzenli tüketimi, sigaranın bırakılması ve kolajen içeren nemlendirici ürünlerin kullanımı ile cildin kolajen kaybetmesini belli oranda yavaşlatabilir.

KOLAJEN NE İŞE YARAR?

Kollajen; bir yapı bloğu olarak, kemik ve kasları bir arada tutar, vücudumuzdaki organları korur ve cilt elastikiyetini arttırır.

Vücut bağ dokusunun %80 gibi büyük bir bölümünü oluşturan kolajenin temel görevi cilde güç, esneklik ve sağlamlık vererek, cilt yapısını meydana getiren bir ağ oluşturmaktır.

Ancak, 25’li yaşlardan sonra vücudumuzda kolajen üretimi yavaşlar. 35’li yaşlardan sonra bu yavaşlama daha da hızlanarak, etkilerini daha çok hissettirmeye başlar. Cildimizdeki kolajen miktarı azalmaya başladığında, cilt elastikiyetini ve sıkılığını kaybetmeye başlar. Sonuç olarak, yaşımız ilerledikçe cildimizde sarkmalar, kırışıklıklar oluşur. Eklem ağrılarıyla karşılaşmamız da kaçınılmaz bir hale gelir.

FAYDALARI NELERDİR?

Cilt sağlığının yanı sıra saç sağlığını da gözeten kolajenin göz ve eklem sağlığımıza da pek çok katkısı bulunur.

Yaşlanmanın kaçınılmaz sonuçlarından bir diğeri olan selülit oluşumunu da önleyerek, deri dokusunda iyileşme sağlar.

Bağırsaklarımızın bağ dokusu olarak, sindirim sisteminin koruyucu tabakasını destekler ve güçlendirir.

Tırnakların, saçların ve dişlerin yapı taşı olarak, tırnakları güçlendirir ve saçlarımızın daha sağlıklı olmasına olanak tanır. Diş sağlığını da doğrudan ilgilendirerek, kişide diş eti çekilmesi, diş eti kanamaları gibi sorunlarının görülme riskini düşürür.

Kan akışını iyileştirir ve vücudu zararlı toksinlerden arındırır, aynı zamanda kalp sağlığını da gözetir. Zengin bir kolajen kaynağı olan haşlanmış kemik suyu tüketimi, karaciğeri temizlemenin en kolay yöntemlerinden biridir. 3 günlük bir kemik suyu detoksu sayesinde karaciğer sağlığında olumlu gelişmeler elde edilebilir.

Proteinlerin parçalanmasına yardımcı olur, bağırsaklardaki hasar görmüş hücre duvarını yeniler. Bağırsak astarını da rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. İnflamatuar bağırsak hastalıklarının tedavisinde yararlanılan kolajen serum konsantrasyonu ile asit reflü, ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi pek çok mide sorununun semptomları hafifletilebilir.

Eklem ve arterlerdeki dokuyu onararak, kan basıncının kontrol edilmesine katkıda bulunur. Atardamarlarda tehlikeli plak oluşumunu önler ve arterlerin genişlemesini, kan damarlarında dolaşımın hızlanmasını sağlar.

Saça faydaları; Öncelikle daha sağlam ve güçlü saç köklerinin çıkmasını sağlayarak, gür ve hacimli saçlara sahip olabilmenize aracılık eder. Aynı zamanda saç dökülmesi, saç incelmesi problemlerinizi de tedavi edicidir.