0553 313 94 23

Kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? Kolajen ne işe yarar?

Kolajen, insanların yanı sıra hayvanların dokusunda da bulunanbir protein türüdür.Cilde esneklik ve sıkılık kazandırmak, eklem, tendon ve organlarımızı bir arada tutmakönemli görevlerindendir.Temel görevi ise bağ dokusunu güçlendirmek ve vücudumuzun bütünlüğünü korumaktır.

17 Eylül 2019 Salı 13:11
Kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? Kolajen ne işe yarar?

Yaşlanmayla birlikte artan kolajen kaybı, eklem rahatsızlıklarına, yoğunlaşan selülitlere ve cilt kırışıklıklarına neden olur. Kolajen içerikli besinlerin ve kolajen takviyelerinin düzenli tüketimi, sigaranın bırakılması ve kolajen içeren nemlendirici ürünlerin kullanımı ile cildin kolajen kaybetmesini belli oranda yavaşlatabilir.

KOLAJEN NE İŞE YARAR?

Kollajen; bir yapı bloğu olarak, kemik ve kasları bir arada tutar, vücudumuzdaki organları korur ve cilt elastikiyetini arttırır.

Vücut bağ dokusunun %80 gibi büyük bir bölümünü oluşturan kolajenin temel görevi cilde güç, esneklik ve sağlamlık vererek, cilt yapısını meydana getiren bir ağ oluşturmaktır.

Ancak, 25’li yaşlardan sonra vücudumuzda kolajen üretimi yavaşlar. 35’li yaşlardan sonra bu yavaşlama daha da hızlanarak, etkilerini daha çok hissettirmeye başlar. Cildimizdeki kolajen miktarı azalmaya başladığında, cilt elastikiyetini ve sıkılığını kaybetmeye başlar. Sonuç olarak, yaşımız ilerledikçe cildimizde sarkmalar, kırışıklıklar oluşur. Eklem ağrılarıyla karşılaşmamız da kaçınılmaz bir hale gelir.

FAYDALARI NELERDİR?

Cilt sağlığının yanı sıra saç sağlığını da gözeten kolajenin göz ve eklem sağlığımıza da pek çok katkısı bulunur.

Yaşlanmanın kaçınılmaz sonuçlarından bir diğeri olan selülit oluşumunu da önleyerek, deri dokusunda iyileşme sağlar.

Bağırsaklarımızın bağ dokusu olarak, sindirim sisteminin koruyucu tabakasını destekler ve güçlendirir.

Tırnakların, saçların ve dişlerin yapı taşı olarak, tırnakları güçlendirir ve saçlarımızın daha sağlıklı olmasına olanak tanır. Diş sağlığını da doğrudan ilgilendirerek, kişide diş eti çekilmesi, diş eti kanamaları gibi sorunlarının görülme riskini düşürür.

Kan akışını iyileştirir ve vücudu zararlı toksinlerden arındırır, aynı zamanda kalp sağlığını da gözetir. Zengin bir kolajen kaynağı olan haşlanmış kemik suyu tüketimi, karaciğeri temizlemenin en kolay yöntemlerinden biridir. 3 günlük bir kemik suyu detoksu sayesinde karaciğer sağlığında olumlu gelişmeler elde edilebilir.

Proteinlerin parçalanmasına yardımcı olur, bağırsaklardaki hasar görmüş hücre duvarını yeniler. Bağırsak astarını da rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. İnflamatuar bağırsak hastalıklarının tedavisinde yararlanılan kolajen serum konsantrasyonu ile asit reflü, ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi pek çok mide sorununun semptomları hafifletilebilir.

Eklem ve arterlerdeki dokuyu onararak, kan basıncının kontrol edilmesine katkıda bulunur. Atardamarlarda tehlikeli plak oluşumunu önler ve arterlerin genişlemesini, kan damarlarında dolaşımın hızlanmasını sağlar.

Saça faydaları; Öncelikle daha sağlam ve güçlü saç köklerinin çıkmasını sağlayarak, gür ve hacimli saçlara sahip olabilmenize aracılık eder. Aynı zamanda saç dökülmesi, saç incelmesi problemlerinizi de tedavi edicidir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 13:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü
    1. Bölgede gerilim tırmanıyor! İran..
    2. Çaykur Rizespor’da “Okul-Kulüp”..
    3. Çarşamba’da feci kaza! 4 yaralı
    4. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı..
    5. Türkiye korkusu bunu da yaptırdı.....
    6. Diyarbakır'daki evlat nöbeti büyüyor!..
    7. Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'ye sürpriz..
    8. Poğaça kabartmanın püf noktaları..
    9. Türkiye Aile Meclisi, Bakan Soylu’ya..
    10. Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi..
    11. Patlıcan sapının basura etkisi var mı..
    12. Göz seyirmesi neden olur? Göz..
    13. Topuk çatlağı neden olur ve nasıl..
    14. Cep telefonu nasıl temizlenir? Cep..
    15. Türkiye Aile Meclisi, Bakan Soylu’ya..
    16. Seslere karşı aşırı duyarlıysanız..
    17. Araba lastiği nasıl parlatılır? Araba..
    18. Galatasaray'a Neymar müjdesi geldi
    19. Meyve kabukları ne işe yarar?..
    20. Peugeot 508 Hybrid ve 508 SW Hybrid
    21. İlk kez TEKNOFEST'te görücüye çıktı!..
    22. Dünya bu sorunun cevabını merak..
    23. Ahmet Çakar’dan hakemlere çarpıcı..
    24. Kolajen üretimi nasıl arttırılır?..
    25. Savcı Sayan lafı gediğine oturttu!..
    26. Kolajen nedir? Kolajen içeren besinler..
    27. NATO'dan Suudi Arabistan açıklaması!
    28. Jandarmadan düzensiz göçmen..
    29. Gebelik şekeri nedir? Gebelik şekeri..
    30. Hayvan pazarında cinayet işleyen..
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....