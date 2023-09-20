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Sağlık Kolajen desteği sağlayarak botoks etkisi yapıyor! 1 damlası 10 yaş genç gösteriyor
Sağlık

Kolajen desteği sağlayarak botoks etkisi yapıyor! 1 damlası 10 yaş genç gösteriyor

Yeniakit Publisher
2023-09-20 14:11:00 - 2023-09-20 14:13:15
Kolajen desteği sağlayarak botoks etkisi yapıyor! 1 damlası 10 yaş genç gösteriyor

Genç görünen sıkı bir cilde sahip olmak için cilt bakımında bazı önemli ipuçlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Cilt bakımına doğal yağları eklemek her cilt tipi için oldukça faydalı. Bu yağlar adeta kolan desteği sağlayarak cildin kısa sürede toparlanmasına yardımcı oluyor.

Doğal yağlar, cilde faydalı olan bakım ürünleri arasında yer alır. Doğal yağlar cildi onarır ve hücrelerin yenilenmesine destek oluyor.

Aydınlık, parlak ve canlı bir cilde sahip olmayı istiyorsanız doğal yağlara bir şans verebilirsiniz. Cilt için yararlı doğal yağlar nelerdir? sorusunun yanıtını Posta.com.tr okurları için araştırdık.

Doğal cilt bakım yöntemlerinden faydalanmak istiyorsanız bitkisel yağlar tam size göre. Cildi derinlemesine nemlendiren, cilt sorunlarını onaran ve cildi pürüzsüzleştiren doğal yağlar sayesinde hayâlini kurduğunuz cilde sahip olabilirsiniz.

İşte cilt için yararlı olan doğal yağlardan bazıları...

CİLDİ YENİLEYEN TATLI BADEM YAĞI

Tatlı badem yağının cilde faydaları saymakla bitmiyor. Tatlı badem yağı içerisinde bol miktarda A ve K vitamini barındırıyor.
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Tatlı badem yağını düzenli kullanıldığınca cildi neme doyuruyor. Ciltte oluşan kuruluk problemini ortadan kaldırıyor. Cildi onararak yumuşamasını sağlıyor

Tatlı badem yağını nemlendirici kreminizin içerisine birkaç damla ekleyerek her gün cildinize uygulayabilirsiniz.

CİLDİ TEMİZLEYEN JOJOBA YAĞI 

Jojoba yağı, cilt için adeta bir nem bombası görevi görür. Cildin nem dengesini sağlar ve teni yumuşatır. Jojoba yağı, ciltteki kolajen üretimini destekler.

 Antibakteriyel özelliği sayesinde tendeki yara ve iltihapların iyileşmesini hızlandırır. Böcek ve sinek ısırıkları, sivilce lekeleri ve uçuk virüsünün yarattığı yarayı tedavi edici bir etkisi vardır.

Jojoba yağı cilt hücrelerini yenileyerek cildin erken yaşlanmasını önler. Cilt temizleyici özelliği sayesinde cildi yağ, kir ve makyaj kalıntılarından arındırır.

Temiz bir pamuğa birkaç damla jojoba yağı dökerek cildinize uygulayabilirsiniz. Ancak jojoba yağını her gün kullanmanız önerilmez. Bu sebeple haftada 2-3 kez kullanmanız yeterli olacaktır.

CİLDİ SIKILAŞTIRAN SHEA YAĞI 

 Shea yağı cilt bakımında oldukça sık kullanılan doğal yağlardan biri. Yaşlanma karşıtı bakım yapmak isteyenler shea yağını kullanabilir. lır.

Cildi sıkılaştırma ve besleme etkisi olan shea yağı, E, D ve F vitaminleri açısından oldukça zengin doğal yağlar arasında yer alır.

 Shea yağı ayrıca cildi neme doyurur. Dolgunluk hissi kazandırır. İnce çizgileri ve kırışıklık görünümünü en aza indirir. Düzenli kullanılan shea yağı cildin erken yaşlanmasını engeller. Shea yağını masajlarınızda bolca kullanarak cildinizin daha sıkı ve nemli olmasını sağlayabilirsiniz.

CİLDİ NEME DOYURAN ZEYTİNYAĞI 

Zeytinyağı cildi nemlendirici özelliği sayesinde doğal cilt bakımı yapmak isteyenler tarafından çok sık kullanılır.

Zeytinyağı cildi onarır ve cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur, Zeytinyağı sayesinde kırışıklıkları ve ince çizgileri yok edip her zaman genç görünen bir cilde sahip olabilirsiniz.

Zeytinyağı cildi dış etkenlere karşı da çok güçlü hale getirir ve çevresel etkenlerden dolayı zarar görmesini engeller. Zeytinyağını elinize dökün ve ovuşturarak biraz ısıtın. Ardından yüzünüze masaj yaparak uygulayın. Eğer çok yağlı bir cildiniz yoksa bunu sabah ve akşam uygulayabilirsiniz.

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