“Kokuşmuş yazı”ya “Profesör” tepkisi: “Teşhirciliği Müslümanlar mı önerdi?”

Hasan Üstün yeniakit.com.tr

Demirören’in gazetelerinden Posta’da yazan Şirin Sever’den, kendisinin ve kızının şortlu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştığı için spiker Nazlı Çelik’e tepki gösteren vatandaşlara ağır hakaretler. “Nazlı Çelik’in tatil fotoğrafının altına yapılan yorumları gördünüz mü, inanılır gibi değil!” ifadelerinin ardından, sosyal medya kullanıcılarından gelen ‘Örnek insanlar toplum içinde daha duyarlı davranmalı’ içerikli tepki mesajlarından örnekler veren Sever, yazısında genellemelerle hakaretler yağdırdı.

“Kokuş yobazlar” diyerek hakaret etti!

Nazlı Çelik’in kızının ve kendisinin “şortlu” fotoğraflarını paylaşmasına ince mesajlarla tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarına “kokuşmuşlar” diyerek hakaret eden Şirin Sever, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Hangi devirde yaşıyorsunuz siz? Ya da yaşıyor musunuz? Kokuşmuşluk. Saçmalık. Diyecek kelime bulamamak. Ne düşüneceğini bilememek. Bu yobazlıktan yorgunuz artık ya. Senin inancına ters geliyorsa giyme ama giyene de karışma! Mesela biri şort giydi diye yaygara koparan ahali; 82 yaşındaki sapığın kızlara sarkıntılık yaptığı görüntülerin altına yazdı mı bir şeyler? Hani Nevşehir’deki, görüntüleri geçen internete düşeni diyorum. Kınadınız mı? Müslümanım diyenin önce kendini kötü duygulardan arındırması gerekmiyor mu? E ama arının artık, milleti de rahat bırakın.”

Teşhirciliği Müslümanlar mı önerdi?

Nazlı Çelik’in kendisiyle birlikte kızının şortlu fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasına dair tepkilere hakaretlerle cevap veren Şirin Sever’e büyük tepki var.

Konu hakkında değerlendirmelerine başvurduğumuz Prof.Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, “Teşhirciliği Müslümanlar mı önerdi? Birisi teşhircilik yapıyor suç Müslümanlarda oluyor, bu ne biçim mantık! Sapık sarkıntılıklarına Müslümanlar her zaman tepki göstermiştir. Müslümanlar bunlara tepki göstermiyor gibi bir yaklaşım son derece zararlıdır.” dedi

Teşhircilik hastalıktır!

Sürat sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teşhircilik, Avrupa tarafından bir hastalık olarak tarif edilmiştir. Şort giyersin de marketten çıkarken görüntülenirsin, elinde zembiller filan. Denize girersin mesela, birisi de çeker, bunlar teşhirciliğe girmez. O resmi gördüm, paylaşan kişi ne yaptığının farkında. Kızının şortlu fotoğrafını niye teşhir ediyorsun? ‘Tepki gösterenler ne biçim Müslüman!’ yaklaşımı da çok yanlış. Buradan, hiçbir gayri müslim tepki göstermez gibi bir sonuç mu çıkar?.. Farz edelim ki çok laik bir Yunanlı generalsin… Birisi kızını kucağına almış, onun ve kendisinin şortlu fotoğrafını teşhir etmiş… Tepki gösteremez misin? Biz Müslümanı konu edinmiyoruz, insan denilen varlığın değerlerini konu ediniyoruz. Niçin ayrımcılık yapıyorsunuz? Sonra böyle bir paylaşımda bulunulmuşsa hele bu sosyal medyada yapılmışsa tepkilerin gelebileceğini de göze almak lâzımdır. Teşhirciliğe tepki gösterilmesinin sebebini anlayamayanlara şifalar diliyorum.”