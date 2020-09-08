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Medya ‘Kokuşmuş mahalle’nin partisinde koronavirüs çıktı! Şeyma Subaşı’nın yaptıkları pes dedirtti
Medya

‘Kokuşmuş mahalle’nin partisinde koronavirüs çıktı! Şeyma Subaşı’nın yaptıkları pes dedirtti

Geçen haftalarda Miss Turkey 2018 yarışmacısı Şevval Şahin'in doğum gününde birçok ünlü isim koronavirüse yakalandı. Ahlaksız yaşam tarzıyla bilinen Şeyma Subaşı’nın koronavirüsün yayıldığı partiden çıkıp gezmesi pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:44:00 -
‘Kokuşmuş mahalle’nin partisinde koronavirüs çıktı! Şeyma Subaşı’nın yaptıkları pes dedirtti

Koronavirüs etkisini göstermeye devam ederken tedbirlere bir ihlal de ‘kokuşmuş mahalle’den geldi.

Geçtiğimiz hafta Şevval Şahin'in doğum gününde birçok kişi sosyal mesafeyi hiçe sayarak koronavirüse yakalandı. 21 yaşındaki Şevval Şahin kendisini karantinaya aldı.

Doğum günü partisinde maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görülen isimler arasında Şeyma Subaşı’nın yanı sıra Murat Dalkılıç, Rabia Yaman, Kerim Sabancı gibi isimler de vardı.

Eleştirilere aldırmadı

Acun Ilıcalı ile boşanması sonrası yaşadığı ahlaksız hayatla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın sosyal medya paylaşımları bu dönemde tepki çekti. Şeyma Subaşı parti sonrası ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili açıklama yapmadı.

Tedbirlere uymayan Subaşı en yakın arkadaşının testi pozitif çıkmasına rağmen gezmeye devam etti. Önce Kapadokya’ya uğrayan ahlaksız Subaşı, rotayı Bodrum’a çevirerek tepkileri üzerine çekti.

Eleştirilere kulak tıkayan isim 30 yaşına özel fotoğraf paylaştı.

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Yorumlar

Resimde kim varsa tedavi edilmesin

Bilerek bunu yapıyorlar virüse yakalanan kim varsa gönderin İçki ve parti yaptıkları yere orada iyileşirler onlar için bir sakınca görmüyorum. Yakışır.
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Nihal

ne güzel olmuş bari temizlik olsun ölsün diyelim yaşaması doğayı kirletmektir bunun gibilerinede aynen
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