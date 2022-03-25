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Gündem Kokuşmuş magazin mahallesinde seviyesizlik diz boyu! İrem Derici’den büyük rezillik
Gündem

Kokuşmuş magazin mahallesinde seviyesizlik diz boyu! İrem Derici’den büyük rezillik

Kokuşmuş magazin mahallesindeki skandallara bir yenisi daha eklendi. İkinci kez ilişki yaşayan şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, bir kez daha yollarını ayırdı. Ayrılık haberleri sonrası Derici’nin sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü paylaşım rezaletin boyutunu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 11:20:00 -
Kokuşmuş magazin mahallesinde seviyesizlik diz boyu! İrem Derici’den büyük rezillik

Toplumun temel ahlaki kurallarının hiçe sayıldığı kokuşmuş magazin mahallesindeki rezilliklere her gün bir yenisi ekleniyor. Çağdaş, modern, seküler diye geçinen ‘ünlü’ etiketleri kişiler, birbirlerini aldatıp, küfürler savuruyor.

Son olarak  kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile ‘ilişki’ yaşayan İrem Derici, aldatılınca Belevi’den ayrılmıştı.

Daha sonrasında Derici, Cem Belevi'ye ikinci bir şans vermiş ve beraber tatile gitmişti.

Ancak tatilde kavga eden ikili yeniden ayrıldı ve sosyal medya hesabından birbirlerini takipten çıktı.

Rezillik paçadan aktı

Asıl rezalet ise daha sonrasında yaşandı. İrem Derici'nin sosyal medyadan yaptığı valiz paylaşımı magazin mahallesindeki iğrenç ve günü birlik ilişkiler yumağını gözler önüne serdi.

Paylaşımında Belevi’ye küfürler savuran Derici, valizsiz kaldığını duyurdu. Derici şu skandal ifadeleri kullandı;

“Valizimi alıp giden MAL. Abi eksik nedir ya? Hadi görsel zekan madi, valizini tanıyacak beyin kırıntın kalmamış, okuman da mı yok a** salağı, İrem Derici yazan valizi de alıp gitmezsin be."

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Yorumlar

asker

bunlar.zevkinin fahisesi bunlar.simdi.laikmi oluyor.ic camasiri degistirir gibi bi onun altina yatiyor bi oburkunun

klm

manidar deyim tabir şuydu galiba. herkes kendine yakışanı yapar.
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