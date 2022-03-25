Kokuşmuş magazin mahallesinde seviyesizlik diz boyu! İrem Derici’den büyük rezillik

Toplumun temel ahlaki kurallarının hiçe sayıldığı kokuşmuş magazin mahallesindeki rezilliklere her gün bir yenisi ekleniyor. Çağdaş, modern, seküler diye geçinen ‘ünlü’ etiketleri kişiler, birbirlerini aldatıp, küfürler savuruyor.

Son olarak kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile ‘ilişki’ yaşayan İrem Derici, aldatılınca Belevi’den ayrılmıştı.

Daha sonrasında Derici, Cem Belevi'ye ikinci bir şans vermiş ve beraber tatile gitmişti.

Ancak tatilde kavga eden ikili yeniden ayrıldı ve sosyal medya hesabından birbirlerini takipten çıktı.

Rezillik paçadan aktı

Asıl rezalet ise daha sonrasında yaşandı. İrem Derici'nin sosyal medyadan yaptığı valiz paylaşımı magazin mahallesindeki iğrenç ve günü birlik ilişkiler yumağını gözler önüne serdi.

Paylaşımında Belevi’ye küfürler savuran Derici, valizsiz kaldığını duyurdu. Derici şu skandal ifadeleri kullandı;

“Valizimi alıp giden MAL. Abi eksik nedir ya? Hadi görsel zekan madi, valizini tanıyacak beyin kırıntın kalmamış, okuman da mı yok a** salağı, İrem Derici yazan valizi de alıp gitmezsin be."