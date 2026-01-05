  • İSTANBUL
Yaşam Koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Bu evden tam 55 hayvan çıktı
Yaşam

Koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Bu evden tam 55 hayvan çıktı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kocaeli’de bir apartmanda yaşayan vatandaşlar kötü koku ve ses sebebiyle komşularını şikayet etti. İhbar üzerine inceleme yapan ekipler gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşadı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde çevreye yayılan koku ve gürültü nedeniyle yapılan şikayetler üzerine bir evde inceleme yapıldı. İnceleme sırasında ortaya korkunç bir manzara çıktı.

 

Hayvanlara el konuldu

Kandıra Kaymakamlığı ve Kandıra Belediyesi, bir evde çok sayıda hayvanın sağlıksız koşullarda tutulduğu, çevreye koku ve gürültü yayıldığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi, Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri polis eşliğinde adreste inceleme yaptı. Yapılan incelmede açlık, hijyen eksikliği ve bakımsızlık nedeniyle yaşam mücadelesi veren 38 köpek ve 17 kediye el konuldu. Hayvanların sağlıksız koşullarda tutulmasının, çevrede yaşayan vatandaşları da olumsuz etkilediği tespit edildi. Koruma altına alınan hayvanlar, veteriner hekimler tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne götürüldü.

 

Olayla ilgili sorumlulara adli ve idari yaptırımların uygulandığı bildirildi. Hayvanların bulunduğu daire ise belediye ekipleri tarafından ilaçlandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
