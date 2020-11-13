Kokoreç yemek için park edince olanlar oldu

Verilen bilgiye göre kaza, 24:00 sıralarında İzmir- Çanakkale kara yolu üzeri Edremit’in Kadıköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. BH 4039 XI Bulgaristan plakalı TIR kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle durdu. Park eden TIR’a Taner Özbican idaresindeki 10 ABG 705 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada araç içinde bulunan Seda Biçer isimli kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Sıkışan ve ağır yaralanan sürücü ise Edremit İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kadın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. TIR şoförünün kokoreç yemek için kara yolunda park ettiği ileri sürüldü. Jandarmanın kaza ile ilgili araştırması sürüyor.