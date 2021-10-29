  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kökbörü nedir? Kökbörü oyunu nasıl oynanır?
Medya

Kökbörü nedir? Kökbörü oyunu nasıl oynanır?

Kökbörü ne? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde geleneksel sporlardan 'Kökbörü' oynanan bir sahne yer alıyor. Peki, kökbörü nedir? Kökbörü nasıl oynanır? Kökbörü tarihi

Yeniakit Publisher
2021-10-29 21:46:00 - 2021-10-29 21:49:44
Kökbörü nedir? Kökbörü oyunu nasıl oynanır?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde geleneksel sporlardan kökbörünün yer aldığı bir sahne yer aldı. Peki, kökbörü nasıl oynanır?

Kökbörü nedir? Kökbörü oyunu nasıl oynanır?

Kökbörü oyunu Türkler ’in tarihî ve millî sporlarından biridir. Bugün dahi Türkistan Türklerinin en önemli atlı sporlarından birini teşkil eden kökbörü oyunu, cirit gibi atlı bir spordur ve esası, at salıp koşarak oğlağı kapmak ve rakibin kalesinden geçirerek sayı kazanmak üzerinedir. Kökbörü oyunu, Türkistan kökenli olup, binlerce yıldan beri, atlı savaşçıların kendilerini barış zamanlarında zinde tutmak için oynadıkları atlı müsabakalardan biridir.

Günümüzde Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Moğolistan, Tacikistan ve Afganistan’da oynanıyor. Oyun halen en doğal haliyle oynanmakta ve seyredildiği zaman tam bir savaş oyunu havası vermektedir.

Askerlik çağına gelen gençleri askere gönderme zamanı geldiğinde pek çok yerde askerlikle ilgili çeşitli oyunlar oynanır, yarışmalar yapılır ve eğlenilir. Bu oyunlardan birisi de kökbörüdür.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akşener sus pus olmuştu! O hadsize devlet cevabını verdi
Gündem

Akşener sus pus olmuştu! O hadsize devlet cevabını verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'te düzenlediği esnaf ziyareti esnasında bir kişi "bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" demişti. A..
Kardeş ülkede tedirgin eden girişim! Yeni bir ordu kurma kararı aldılar
Dünya

Kardeş ülkede tedirgin eden girişim! Yeni bir ordu kurma kararı aldılar

Bosna'da Müslüman katliamının faillerinden biri olan Milorad Dodik, küstah bir adım a hazırlanıyor. Dodik ülkede yeni bir ordu kuracaklarını..
İngiltere'den flaş karar! Çıkardılar
Dünya

İngiltere'den flaş karar! Çıkardılar

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bazı ülkeleri kırmızı listeye alan İngiltere yeni kararını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay