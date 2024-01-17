Kök maaş hesaplaması değişti! İşte yeni tablo

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren ek zam oranı dün açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor" dedi. Emekli kök maaş zammı yüzde 5 ek zam ile iyileştirildi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. İşte kök maaş hesaplaması..

Erdoğan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına 5 puanlık artış yapıldığını ve zammın yüzde 42.6 olduğunu açıkladı. Emekli maaşlarına yapılan zam kök maaşları da etkilemiş oldu.

Zamlı emekli maaşları hesaplanırken, önce kök maaşa zam oranı uygulanıyor ardından yaklaşık yüzde 4'lük bir ek ödeme ilave ediliyor.

Refah payı ile yüzde 42,6'lik zam oranı ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ile emekli kök maaş tablosu şöyle olacak:

Refah payı ile örnek kök maaş hesaplaması

Kök maaş: 7.500,00

Yüzde 37,57: 10.317

Yüzde 42,6: 10.695

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Yüzde 4 ek zamlı: 11.122

Kök maaş: 8.000,00

Yüzde 37,57: 11.005

Yüzde 42,6: 11.408

Yüzde 4 ek zamlı: 11.864

Kök maaş: 8.500,00

Yüzde 37,57: 11.693

Yüzde 42,6: 12.121

Yüzde 4 ek zamlı: 12.606

Kök maaş: 10.000,00

Yüzde 37,57: 13.757

Yüzde 42,6: 14.260

Yüzde 4 ek zamlı: 14.830

Kök maaş: 11.000,00

Yüzde 37,57: 15.132

Yüzde 42,6: 15.686

Yüzde 4 ek zamlı: 16.313

Kök maaş: 13.000,00

Yüzde 37,57: 17.884

Yüzde 42,6: 18.538

Yüzde 4 ek zamlı: 19.279

Kök maaş: 15.000,00

Yüzde 37,57: 20.635

Yüzde 42,6: 21.390

Yüzde 4 ek zamlı: 22.246

Kök maaş: 17.000,00

Yüzde 37,57: 23.386

Yüzde 42,6: 24.242

Yüzde 4 ek zamlı: 25.212

Kök maaş: 20.000,00

Yüzde 37,57: 27.514

Yüzde 42,6: 28.520

Yüzde 4 ek zamlı: 29.666

Emeklilere ek zam ödemesi ne zaman?

SSK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37,57 oranında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak. Ek zam ve en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeler sonrası oluşacak maaş farkları, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay içinde ya da şubat ayında belirlenecek bir takvimle SGK ödeme yapacak. Burada bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra şubat maaşları ek zamlı yeni oranlardan ödenecek.

Memur emeklisi 1-5 Ocak tarihinde zamsız olarak maaşlarını aldı. Yüzde 49,25'lik zam nedeniyle doğan maaş farklarının da Ocak ayının son haftasında hesaplara geçmesi bekleniyor. Öte yandan memur emeklisi 1-5 Şubat tarihleri arasında yüzde 49,25'lik zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.

Emekli maaşına ek zam ne zaman Meclis'e gelecek?

Emekli kök maaş zammı yüzde 5 refah payı ile yüzde 42,6 olarak kayıtlara geçti. Bu orana ilaveten bir ek zam için ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis'in onayı gerekiyor.

En düşük emekli maaşı ve refah payı için kanun teklifi hazırlanacak ve torba yasaya eklenecek

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek

Genel Kurul'da oylanacak ve yasalaşacak

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek