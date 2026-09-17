Yusuf Kaplan 'uyarıyorum' diyerek isyan etti: Buna göz yumulamaz bu İstanbul'a tecavüzdür

Piyer Loti ismi derhal değiştirilmeli! Eski ismi, İdris-i Bitlisi iade edilmeli. Piyer Loti ismi, bu ülkenin henüz istiklaline kavuşamadığını, hem zihnen hem de fiilen işgal altında olduğunu göstermiyor mu sizce de? Hiçbir toplum, kendisine, en kutsallarına tecavüz eden böyle bir uygulamaya asla göz yummaz, yumamaz! Devletin artık bu duruma müdahale etmesini beklemek en tabi hakkımız" dedi.