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Papara Park'ta dev maça doğru... Trabzonspor, Cim-Bom'u Muhammed Salah'la vuracak Tam beş ton bal bekliyorlar: Son olarak 20 tondu... 1 yıl sonra etkisini gösterecek Yusuf Kaplan 'uyarıyorum' diyerek isyan etti: Buna göz yumulamaz bu İstanbul'a tecavüzdür İlan ettiler artık: Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi... Heyecanlandıran gelişme 2 kadın davacı oldu! Epstein’in kilitli kasasından bakın ne çıkmış 'Çadırdan alıp götürdü' denilmişti: Büşra Bebek dosyasında flaş gözaltı Türkiye'nin ünlü ampul markasından kötü haber: Konkordato ilan ettiler
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Yusuf Kaplan 'uyarıyorum' diyerek isyan etti: Buna göz yumulamaz bu İstanbul'a tecavüzdür

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yusuf Kaplan 'uyarıyorum' diyerek isyan etti: Buna göz yumulamaz bu İstanbul'a tecavüzdür

Usta yazar Yusuf Kaplan, Eyüpsultan ilçesindeki Pier Loti Tepesi'nin isminin değiştirilmesi konusunda yetkililere önemli bir çağrıda bulundu.

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Foto - Yusuf Kaplan 'uyarıyorum' diyerek isyan etti: Buna göz yumulamaz bu İstanbul'a tecavüzdür

X'te bir paylaşımda bulunan Yusuf Kaplan 'Uyarıyorum. Pier Loti ismi değiştirilsin' dedi.

#2
Foto - Yusuf Kaplan 'uyarıyorum' diyerek isyan etti: Buna göz yumulamaz bu İstanbul'a tecavüzdür

Yusuf Kaplan yaptığı açıklamada, "yüp Sultan’da, İstanbul’un ruhu olan en kutsal mekânda şehre ve Haliç’e nazır en yüksek tepenin adını İdris-i Bitlisi tepesiyken sapkın Fransız eyyamcı ve rezil bir adamın adını vererek Pier Loti Tepesi olarak değiştirmek hangi aklın, aklıevvelin işidir, merak ediyor insan.

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Foto - Yusuf Kaplan 'uyarıyorum' diyerek isyan etti: Buna göz yumulamaz bu İstanbul'a tecavüzdür

Bu tepe mübarek bir tepe. Bu belde mübarek bir belde. Burası İstanbul’un ruhu. Burasına Pier Loti ismi veren Türk de olamaz, Müslüman da. Benim en kutsal mekânıma eşcinsel bir sapkının ismini vermek bu millete de, İstanbul’a da tecavüzdür.

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Foto - Yusuf Kaplan 'uyarıyorum' diyerek isyan etti: Buna göz yumulamaz bu İstanbul'a tecavüzdür

Piyer Loti ismi derhal değiştirilmeli! Eski ismi, İdris-i Bitlisi iade edilmeli. Piyer Loti ismi, bu ülkenin henüz istiklaline kavuşamadığını, hem zihnen hem de fiilen işgal altında olduğunu göstermiyor mu sizce de? Hiçbir toplum, kendisine, en kutsallarına tecavüz eden böyle bir uygulamaya asla göz yummaz, yumamaz! Devletin artık bu duruma müdahale etmesini beklemek en tabi hakkımız" dedi.

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